Leonardo Hotels kündigt NYX-Hotel in Hamburg an

Leonardo Hotels plant den nächsten Coup in der hanseatischen Metropole Hamburg. Die neue Lifestyle Hotelmarke NYX wird in der City Süd, im Stadtteil Hammerbrook, im Sommer 2020 eröffnen. Die Hotelgruppe hat mit dem Bau Investa Development beauftragt, mit der Planung das Münchener Architekturbüro par terre.

Auf einer Grundfläche von 9.100 m² entsteht unweit des Hauptbahnhofes der moderne Hotelneubau, der sich in drei Bereiche gliedern wird: Die sechs Obergeschosse sind für die insgesamt 236 Zimmer reserviert, davon vier Suiten mit Blick auf den Mittelkanal. Im Erdgeschoss ist neben einem weitläufig und offen gestalteten Lobby-, Rezeptions- und Barbereich ein 280 m² großes Restaurant geplant. Auch das Business kommt im NYX Hamburg nicht zu kurz: Auf einer Fläche von rund 150 m² laden mehrere Veranstaltungs- und Konferenzräume zu kreativen Meetings ein. Zudem verfügt das Haus über einen Fitnessraum und eine Tiefgarage.



„Mit unserem neuen Projekt investieren wir nunmehr zum zweiten Mal in der City Süd in Hamburg – und das in der Überzeugung, dass die City Süd aufgrund ihrer Urbanität, ihrer zentralen Lage und ihrem etwas rauen Charme und Charakter das Potential hat, sich zu einer trendigen und damit auch nachgefragten Lage zu entwickeln. An einigen Stellen in der City Süd ist diese Entwicklung bereits offensichtlich, an einigen Stellen braucht es noch etwas Phantasie. Doch gerade auch diese Dynamik passt aus unserer Sicht sehr gut zur neuen individualistisch geprägten Marke NYX Hotels. Wir freuen uns daher sehr, auch erstmals den neuen Brand der Leonardo Gruppe realisieren zu dürfen“, so Dr. Kilian Kasperek, Geschäftsführer Investa Development.



Die Finanzierung übernimmt die pbb Deutsche Pfandbriefbank.