Nach einer knapp zweijährigen Bauphase eröffnet am 1. August 2017 die Leonardo Hotelgruppe mit dem Leonardo Hotel Munich City East nun ihr zehntes Haus in München. Direkt an der U- und S-Bahn Station Neuperlach gelegen, sind Innenstadt, Flughafen, Messe München wie auch Allianz Arena in Kürze z

Fotos: Leonardo Hotels



[…]