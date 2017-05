Leonardo Hotelgruppe bringt den NYX-Lifestyle nach München

Im März 2018 wird das erste NYX Hotel der Leonardo Hotelgruppe in Deutschland eröffnen. Das Hotel in der Hofmannstraße 2 wird über 225 Zimmer, einer Open-Lobby mit Restaurant und Bar verfügen und ein „Interior“-Facelift erhalten. „Während die Hotels in Mailand und Prag eher mit farblich dunkel gehaltener Coolness ihre Gäste empfangen, setzt er beim NYX Munich auf cremige, warme, natürliche Töne und schafft so einen eindrucksvollen Stil“, so die Kette zur Neugestaltung des dritten Hauses. Neu werden ebenalls die Longstay-Zimmer sein, in denen sich die Gäste in ihrer eigenen Kitchenette ganz individuell versorgen können.

