Leonardo Hotel in der Frankfurter Europaallee geplant

Europaallee 94

© Bloomimages

Die Leonardo Hotels, mit aktuell mehr als 150 Hotels in Europa, planen ein viertes Hotel in Frankfurt. Das Leonardo Hotel in der Europaallee 94 entsteht direkt neben einem 66 Meter hohen Bürohochhaus und soll im Jahr 2021 öffnen. Zwei weitere Häuser sollen 2020 in Offenbach und Eschborn an den Start gehen. Die Zahl der Leonardo Hotels in der Metropolregion Rhein-Main erhöht sich damit auf sechs.

.

„Frankfurt ist mit dem Bankenzentrum, der Messe und dem Flughafen ein hochinteressanter Standort für unsere Unternehmensgruppe“, sagte Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. „Wir haben uns mit aller Kraft für dieses spannende Hotel-Projekt eingesetzt und sind stolz, es nun gemeinsam mit unserem Partner umzusetzen.“ Eigentümer des Grundstücks ist die PGE Grundstücksgesellschaft Europaviertel mbH, eine Projektgesellschaft der Paulus Immobiliengruppe aus Grünwald sowie Patron Capital.



Auf einem der letzten freien Baufelder im Frankfurter Europaviertel ist der Neubau eines Drei-Sterne-Superior-Hotels mit 348 Zimmern auf acht Etagen geplant. In direkter Nachbarschaft entsteht ein Büro-Hochhaus, in welches die Frankfurter Allgemeine Zeitung einziehen wird. Das Leonardo Hotel in der Europaallee wird über ein Restaurant, eine Bar, eine Terrasse im 2. Obergeschoss sowie über zwei große Tagungsräume mit insgesamt 500 m² verfügen. Im ersten Untergeschoss werden sich die Pkw-Stellplätze befinden; insgesamt wird es drei unterirdische Geschosse geben. Die gesamte Nutzfläche des Hotels beträgt 14.900 m².



Das Hotel liegt direkt am Messegelände und am künftigen Europagarten; die Haltestelle der Stadtbahn ist wenige Meter vom Eingang entfernt. Die Leonardo Gruppe hat das zu erstellende Hotelgebäude langfristig gepachtet. Als Architekt für das Gesamt-Projekt wurde Eike Becker vom Architekten Haus Berlin ausgewählt; Aengevelt Immobilien und Jll Hotellerie waren als Makler beauftragt. Für das Interior Design zeichnet Andreas Neudahm verantwortlich. Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2021 geplant.