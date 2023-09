Leonardo eröffnet weiteres Haus in Berlin

Mit dem Standort in Berlin-Köpenick direkt am Ufer der Dahme rundet die Leonardo Hotel-Gruppe mit dem sechsten Hotel ihre Präsenz in Berlin ab. Das Vier-Sterne-Haus wird bis Frühjahr 2024 einer Renovierung bei laufendem Betrieb unterzogen und zählt ab April 2024 zur Lifestyle-Marke NYX Hotels. Vermittelt wurde die Transaktion durch die Hoch3Projekt GmbH.

.

Mit Blick auf das weiße Schloss Köpenick und einem Angebot von insgesamt 190 Zimmern, 15 unterschiedlich konfigurierbaren Tagungsräumen und dazugehörenden Facilities bezeichnet Jan Heringa, Vice President Development und Project Management, das Hotel als Perle im Portfolio. „Die Gesamtfläche von 912 m² und einer Kapazität von bis zu 300 Personen bieten wir Platz für Konferenzen und jegliche Art von Events“, so Heringa weiter.