Leonardo eröffnet viertes Wiener Haus

Leonardo Hotels Central Europe feiert mit der Eröffnung des „Leonardo Vienna Otto Wagner“ die Eröffnung seines vierten Hotels in der österreichischen Hauptstadt. Durch die Eröffnung stärkt die Hotelgruppe ihre Präsenz in Österreich und setzt ihre Expansionsstrategie weiter fort. Für diese hatte die Hotelkette auch ein „Cluster Austria“ gebildet [wir berichteten], um diese auch personell zu stützen.

