Mit einigen Monaten Verspätung konnte die Hotelkette mit dem Leonardo Eschborn Frankfurt am 7. März 2022 ein weiteres Hotel am internationalen Finanzplatz in Betrieb nehmen. Damit erhöht Leonardo Hotels Central Europe sein Portfolio im Großraum Frankfurt auf fünf Hotels mit über 1.300 Gästezimmern und einem MICE-Angebot von 3.096 m².

Fotos: Sonnentag Architektur



[…]