Leoff Capital kauft SB-Warenhaus von SCP in Wülfrath

Die Leoff Capital GmbH hat über eine Schwestergesellschaft das von mein real betriebene SB-Warenhaus an der Adresse Zur Fliethe 8 in Wülfrath von einer Objektgesellschaft der The SCP Group erworben. Nach dem SB-Warenhaus in Jettingen war dies bereits die zweite Transaktion zwischen Verkäufer und Käufer in wenigen Monaten.

Leoff hat mit dieser siebten Transaktion für seine Investmentgesellschaft Gutenberg Capital Investors das Volumen der AuM auf deutlich über 200 Mio. Euro gesteigert und in einem sehr schwierigen Marktumfeld erneut Handlungsfähigkeit bewiesen. Ziel ist es weiterhin, das Investitionsvolumen noch in diesem Jahr auf 300 Mio. Euro auszubauen. Der Fokus bleibt auf alle Gebäudeklassen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel in guten Lagen gerichtet.