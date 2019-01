Leo W. A. de Manneuer CEO der Kondor Wessels Holding

Leo W. A. de Man

© Kondor Wessels

Die Kondor Wessels Holding GmbH vollzieht einen Wechsel an der Führungsspitze. Leo W. A. de Man hat zum 1. Januar 2019 die Funktion des CEO in der Kondor Wessels Holding GmbH übernommen. Er leitete bisher als COO des Unternehmens die Projektentwicklung, die Planungs-, Dach- und Abdichtungsgesellschaft. Sein Vorgänger, Laurentius A. Hegeman, zieht sich nach 25-jähriger Tätigkeit bei Kondor Wessels aus dem Unternehmen zurück.

.

Als CEO wird Leo W. A. de Man die bundesweite Entwicklung der Kondor Wessels Gruppe weiter vorantreiben. Unterstützt wird er hierbei vom langjährigen CFO René Richter und den Geschäftsführern Marcus Becker sowie Vincent L. M. Mulder. Gemeinsam bilden sie das sogenannte „Strategic Board“ der Gruppe. Dabei plant Leo W. A. de Man insbesondere den weiteren Ausbau des Unternehmens, unter anderem in Nordrhein-Westfalen – zusammen mit einem neuen Geschäftsführer – sowie in der Metropolregion Frankfurt am Main. Im Großraum Berlin-Brandenburg sollen vor allem strategische Allianzen mit bekannten und neuen Geschäftspartnern zur Stärkung des Marktauftritts im Vordergrund stehen.



Zudem übernimmt er die Neu-Ausrichtung der Gruppe. So werden zukünftig die Bereiche Industrielles Bauen, Digitalisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen. Auch die Förderung von Mitarbeitern und des Führungsnachwuchses wird im Fokus stehen. Weiter verantwortet er als Vorsitzender des Boards die Öffentlichkeitsarbeit.



Leo W. A. de Man ist seit 1999 Geschäftsführer der Kondor Wessels Wohnen Berlin GmbH und seit 2016 Mitglied der Geschäftsführung der Kondor Wessels Holding GmbH. Zwischen 1993 und 1999 arbeitete Leo W. A. de Man an verschiedensten Bauprojekten der Bundesregierung in Zusammenhang mit dem Umzug von Bonn nach Berlin mit. Zuvor absolvierte er Studiengänge zum Bauingenieur sowie zum Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden. 1997 folgte ein Abschluss zum Immobilienökonom an der European Business School in Berlin.