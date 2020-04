LenzWerk plant Hotelneubau in Leipzig-Lindenau

LenzWerk Development hat ein 1.780 m² großes Baugrundstück an der Merseburger Straße 98 und 100 im Leipziger Trendbezirk Lindenau erworben. Für den Neubau mit rund 6.000 m² BGF und circa 5.000 m² Nettonutzfläche unweit der Innenstadt liegt eine Baugenehmigung vor. Geplant ist der Bau eines achtstöckigen Vorderhauses mit rund 5.356 m² BGF und eines dreistöckigen Hinterhauses mit rund 662 m² BGF.

.

Kennzeichnend für das Areal ist die gute Infrastruktur inklusive ÖPNV-Anbindung sowie die Nähe zu diversen bedeutenden Unternehmen der Wirtschaft. Darüber hinaus gelangt man mit dem Fahrrad von der Liegenschaft aus in 10 bis 20 Minuten bequem zur Uni Leipzig, zur Red-Bull-Arena, zum Marktplatz sowie zum Hauptbahnhof. In wenigen Gehminuten kommt man zur Stadtbahnhaltestelle Georg-Schwarz-/Merseburger Straße oder zur S-Bahnstation Lindenau.



Derzeit befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Realisiert werden soll entweder ein Hotel oder eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Die Fertigstellung ist für Mitte/Ende 2022 geplant. „Die attraktive Lage im hippen Bezirk Lindenau und die gute Verkehrsanbindung geben diesem Projekt einen eigenen Charakter. Daher wagen wir uns, auch wenn das momentan angesichts der aktuellen Situation die wenigsten tun, an Ideen für ein Hotel. Da gerade in den neuen Bundesländern der Demografische Wandel fortgeschrittener ist, sehen wir alternativ auch den Bedarf an diesem Standort eine Anlage für betreutes Wohnen zu errichten. Auf jeden Fall aber ein spannendes Projekt, zukunftsgewandt und urban“, sagt Jasper Hannan, Geschäftsführender Gesellschafter der LenzWerk Development.