Lenggries: Hotel Flesslers feiert Grand Opening

Nach drei Jahren Schließung und einer intensiven 17-monatigen Umbauphase ist das ehemalige Arabella Brauneck-Hotel in Lenggries wiedereröffnet. Die umfassende Neugestaltung des markanten Hauses an der Münchner Straße 25 wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt und erfüllt nun internationale Standards unter dem Dach der Marriott-Gruppe.

.

Das Boutique-Hotel, das jetzt unter dem traditionellen Namen Flesslers (Flößer) firmiert, wurde vom Lenggrieser Immobilienentwickler Christoph Hertwig nach dem Kauf von der Blue Lion GmbH [wir berichteten], die zur Schörghuber-Gruppe gehört, komplett modernisiert. Obwohl die Kubatur des 1972 eröffneten Betonbaus erhalten blieb, zeigt sich das Äußere nun heller, und der frühere Parkplatz beherbergt einen neuen Biergarten.



Das Flesslers bietet insgesamt 114 Zimmer, darunter sechs Suiten und 15 Familienzimmer, alle ausgestattet mit Balkon. Neben der gastronomischen Vergrößerung liegt der B2B-Fokus auf den neuen Veranstaltungsflächen: Es gibt sechs Tagungsräume, wobei der größte bis zu 175 Personen fassen kann. Dieser befindet sich im neuen Apartmenthaus, das zudem 30 Wohneinheiten für Mitarbeitende bereithält.



Highlights für Gäste sind die Dachterrasse mit Rooftop-Bar und spektakulärem Blick, ein neuer Spa-Bereich mit zwei Saunen und Dampfband sowie diverse Freizeiteinrichtungen wie eine 20 Meter hohe Kletterwand, beheizter Skiraum und E-Ladestationen. Die Wiedereröffnung ist für die Region ein wichtiger Impuls: Lenggries gehört mit rund 250.000 Übernachtungen zu den touristischen Schwergewichten im Landkreis.