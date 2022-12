Lena Terzic neue Leiterin Marketing + Kommunikation bei Aurelis

Bei Aurelis Real Estate wird der Staffelstab in der Abteilung „Marketing + Kommunikation“ weitergereicht. Zum 01.01.2023 übernimmt Lena Terzic die Position als Leiterin und Pressesprecherin von Susanne Heck.

.

Terzic trat 2013 in das Unternehmen ein und ist seit fünf Jahren stellvertretende Abteilungsleiterin. Heck wird sich nach 19 Jahren bei Aurelis künftig auf das Private konzentrieren. Unter ihrer Verantwortung entstand der Außenauftritt von Aurelis. Sie leitete ein Team von sechs Mitarbeiterinnen.



Mit Lena Terzic trete nun eine Nachfolgerin in ihre Fußstapfen, die ihre Fähigkeiten bereits in der Vergangenheit bewiesen habe, so Joachim Wieland, CEO der Aurelis. Sie arbeitete maßgeblich an verschiedenen Kommunikationskonzepten mit und organisierte die Messeauftritte des Unternehmens. Weiterhin entwickelte sie beispielsweise den Aurelis-Newsletter, der inzwischen über 2.000 Abonnenten hat.