Lena Brühne und Stefanie Saß gründen Beratung alevate

Der Wettbewerb um qualifizierte Fach- und Führungskräfte in der Immobilienbranche nimmt weiter zu. Mit alevate positioniert sich eine neue Boutique-Personalberatung im Markt, die sich ausschließlich auf die Immobilienwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen bietet Executive Search, Eignungsdiagnostik sowie Interim-Management-Lösungen für Immobilienunternehmen im DACH-Raum an.

.

Die Gründerinnen verbinden langjährige Management- und Beratungserfahrung mit tiefem Branchenverständnis und einem weitreichenden Netzwerk innerhalb der Immobilienwirtschaft. Ziel ist es, Immobilienunternehmen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen zu unterstützen – mit Branchenkenntnis, diagnostischer Expertise und Zugang zu Entscheidungsträgern der Branche.



Lena Brühne war zuvor mehr als 13 Jahre für Art-Invest Real Estate tätig, zuletzt als Managing Director und Head of Berlin. In dieser Funktion verantwortete sie ein Team von 35 Mitarbeitenden sowie ein Portfolio mit über 2 Milliarden Euro Assets under Management. Zudem engagiert sie sich seit vielen Jahren im Vorstand von Immoebs e. V., dem größten Alumni-Netzwerk der deutschsprachigen Immobilienwirtschaft.



Stefanie Saß verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Personalberatung für die Immobilienwirtschaft. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Recruiting, Eignungsdiagnostik und Talententwicklung. Als Gründerin und Geschäftsführerin von engagingtalents unterstützte sie Unternehmen dabei, Führungspositionen mit Persönlichkeiten zu besetzen, die fachliche Kompetenz mit langfristiger Wirkung verbinden. In der Branche gilt sie als Impulsgeberin für innovative HR-Formate.



In einem Markt, der sich stark verändert, gewinnen Personalentscheidungen zunehmend an strategischer Bedeutung. Unternehmen treffen diese Entscheidungen heute gezielter und bewusster als zuvor. Voraussetzung dafür ist ein tiefes Verständnis der Branche und ihrer Anforderungen.



alevate unterstützt Unternehmen dabei, geeignete Talente und Führungspersönlichkeiten zu identifizieren – Menschen, die Verantwortung übernehmen und zukünftige Entwicklungen aktiv gestalten. Das Unternehmen begleitet Organisationen und Kandidaten über den gesamten Recruiting- und Karriereprozess hinweg. Das Leistungsspektrum reicht von der Rollenklärung über die Besetzung von C-Level-Positionen und operativen Schlüsselrollen bis zu einem strukturierten Onboarding-Prozess über 200 Tage. Ergänzend bietet alevate Interim-Management-Lösungen für Phasen an, in denen kurzfristig Führungskompetenz benötigt wird.



„Unternehmen wissen meist sehr genau, wen sie suchen. Aber zwischen dem gewünschten Profil und dem, was eine Rolle wirklich erfordert, liegt oft eine Lücke. Genau deshalb beginnt unsere Arbeit vor der Suche – bei der Rollenklärung“, sagt Stefanie Saß, Co-Founder und Geschäftsführerin von alevate.



„Wir kommen aus der Immobilienwirtschaft und beraten sie aus der Praxis heraus. Ich habe selbst auf der anderen Seite gesessen und weiß, was es bedeutet, wenn eine Schlüsselposition monatelang unbesetzt bleibt. Diese Kombination aus Managementpraxis und Beratungstiefe ist im Markt selten“, sagt Lena Brühne, Co-Founder und Geschäftsführerin von alevate.