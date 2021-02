Lekkerland verlegt Logistiklager von Frechen nach Kerpen

Der Startschuss für eine der größten Neubauentwicklungen im Logistikbereich im Rhein-Erft Kreis in diesem Jahr ist gefallen. Die Rewe-Tochter Lekkerland verlegt nach Fertigstellung seinen Standort von Frechen nach Kerpen. Der Umzug ins Gewerbegebiet Kerpen-Türnich ist für Sommer 2022 geplant.

