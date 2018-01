Leipziger Volksbank zieht in den Stentzlers Hof

Der Stentzlers Hof in einer der Top-Lagen von Leipzig hat einen neuen Mieter: Fast 650 m² Bürofläche mietete die Leipziger Volksbank über die Berater von BNP Paribas Real Estate in dem Bürohaus. Das Finanzinstitut hat die neuen Räumlichkeiten in der Petersstraße 39-41 Ende vergangenen Jahres bezogen. Die AEW hat den Eigentümer bei der Anmietung beraten.

.

Der Stentzlers Hof ist ein repräsentatives Büro- und Geschäftshaus mit moderner Ausstattung im Stil der Leipziger Messehäuser. Die Immobilie befindet sich in einer 1A-Lage von Leipzig im südlichen Teil der Peterstraße, einer frequenzstarken Fußgängerzone.