Leipziger Stadtbau startet erstes Senior Living-Projekt

Das Tochterunternehmen der Leipziger Stadtbau startet ihr erstes Service-Wohnen-Projekt. Die SLP Senior Living + baut 44 Wohneinheiten in Leipzig-Schleußig.

.

Die SLP Senior Living + GmbH hat mit ihrem Pilotprojekt in Leipzig-Schleußig begonnen und die Baugrube fertiggestellt. An der Ecke Könneritzstraße/Oeserstraße entstehen bis zum ersten Quartal 2025 44 Wohneinheiten. Neben den Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen zwischen 41 und 135 m² wird es noch eine Wohngemeinschaft für fünf Bewohner geben. „Das Produkt seniorliving+ steht für Servicewohnen in guter Nachbarschaft“, sagt Martin Linz, Geschäftsführer der SLP Senior Living + GmbH, einem Tochterunternehmen der Leipziger Stadtbau AG. „Wir sehen es als einen wichtigen Bestandteil zur Belebung der Stadt. Gerade in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wollen wir damit auch ein Zeichen setzen und uns aktiv an der Schaffung von Wohnraum beteiligen.“



Das Unternehmen hat dafür ein eigenes Konzept entwickelt: Seniorliving+. Dieses beinhaltet ein Raumprogramm für die Zielgruppe der 70- bis 80-Jährigen, die aktiv am Stadtleben teilnehmen wollen, ein Servicekonzept für Selbstbestimmtheit sowie Freizeit- und Veranstaltungsangebote. Das Gebäude wird durchgängig barrierefrei sein mit hochwertigen Bädern, großzügigen Balkonen und Dachterrassen, Begegnungsflächen wie einem Kaminzimmer mit Bibliothek, Fitness/Yoga-Möglichkeiten, einem Clubraum sowie einem Bistro/Café als gastronomische Versorgung. „Wir wollen die Selbstbestimmtheit der älteren Generation unterstützen, verzichten dabei komplett auf einen externen Betreiber, übernehmen den Service in Eigenregie und in Kooperation mit Dienstleistern. Damit können wir individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen und die Qualität unseres Servicekonzeptes sehr gut monitoren“, erklärt Martin Linz. „Es wird ein Angebot für die Babyboomer-Generation, die jetzt in das Alter kommt, also die Jahrgänge 1955 bis 1970. Das sind Menschen, die Individualität, aber auch Eigeninitiative und Gemeinschaftsgeist sehr schätzen. Daran wollen wir uns orientieren.“



Die Ausstattung entspricht der Vier-Sterne-Klassifikation der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) für das Servicewohnen für Senioren. Zudem hat das Gebäude bereits jetzt die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus erreicht, alle Vorbereitungen für die Zertifizierung mit dem DGNB-Siegel in Silber getroffen und wird in KfW-40-Standard errichtet. „Damit setzen wir in Leipzig Maßstäbe“, so Martin Linz. Zum Konzept gehört ebenfalls die Anbindung an das städtische Leben: ÖPNV, gastronomische Angebote und zahlreiche Arztpraxen sind fußläufig zu erreichen. Einen hohen Freizeitwert bekommt das Projekt durch die Lage nahe der „Weißen Elster“ sowie am Volkspark Kleinzschocher. In der Nähe finden sich außerdem zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, der Weg in die Innenstadt ist kurz.



Laut einer Analyse von Bulwiengesa waren in Schleußig und Lindenau 2020 59.849 Personen 65 Jahre oder älter, was einem Anteil von knapp 20 Prozent entspricht. Für diese Altersgruppe kann in der Zukunft eine ähnlich starke Entwicklung wie in der Stadt Leipzig angenommen werden. Das würde eine Steigerung auf über 75.000 Personen bedeuten.



„SLP Senior Living + will in den kommenden Jahren weiter expandieren und in Mitteldeutschland Projekte in Halle (Saale) und Chemnitz umsetzen, ein weiterer Investitionsschwerpunkt liegt im Rhein- und Ruhrgebiet. Insgesamt haben wir 54 potenzielle Standorte für uns ermittelt, die für ein Investment in Frage kommen. Ob Neubau, Bestandssanierung oder Umwidmung halten wir uns offen“, sagt Martin Linz. „Die langjährige Erfahrung unseres Mutterunternehmens, der Leipziger Stadtbau AG, bietet uns dafür die besten Voraussetzungen, da wir über ein sehr großes Netzwerk, Expertise und Kapitalstärke verfügen.“ Das Projekt in Schleußig bleibt wie alle anderen im eigenen Bestand. Das Investment liegt bei etwa 15 Millionen Euro. „Für unsere nächsten Zukunftsprojekte im Servicewohnen für Senioren sind wir auf der Suche nach Grundstücken und Projekten ab 10.000 m² Bruttogrundfläche.“