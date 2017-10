Leipziger Mieten steigen, aber die Wohnkostenbelastung bleibt stabil

Leipzig wächst so stark wie keine andere Stadt in den neuen Bundesländern. Allein im Jahr 2015 ist die Stadt um mehr als 15.000 Einwohner gewachsen. Nur Berlin hatte ein noch höheres Wanderungssaldo zu verzeichnen. Der starke Zuzug und der damit einhergehende Nachfragezuwachs führte zu Mietsteigerungen um 25 % in den vergangenen fünf Jahren. Neu gebautes Wohneigentum verteuerte sich im selben Zeitraum um durchschnittlich 46 %. Aber auch in Halle und Magdeburg sind die Mieten und Kaufpreise deutlich gestiegen. Das geht aus dem „Wohnungsmarktbericht Ostdeutschland 2017“ hervor, den die TAG Immobilien AG heute veröffentlicht hat.

Wie bereits im Vorjahr wurden für den Bericht 27 ostdeutsche Groß- und Mittelstädte von dem Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner Deutschland analysiert. In die Untersuchung eingeflossen sind u.a. Daten zur demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung, zu Miet- und Kaufpreisen, zu Renditen sowie zur Belastung der Haushalte durch die Wohnkosten.



Leipziger Mieten steigen, Wohnkostenbelastung bleibt stabil

In Leipzig liegen die Mieten zurzeit im Mittel bei 6,25 Euro/m². Der Wohnungsleerstand liegt nur noch bei 5,3 %. „Als Universitätsstadt mit hoher Lebensqualität zieht Leipzig vor allem junge Menschen und Familien an. Die Bevölkerung wächst, und dies beeinflusst auch den Wohnungsmarkt“, sagt Claudia Hoyer, Vorstand der TAG Immobilien AG. Die Kaufpreise für Wohneigentum sind im Zuge dieser Entwicklung auf aktuell 1.381 Euro/m² im Bestand und 3.349 Euro/m² im Neubau angestiegen. Das entspricht einer Preissteigerung um 32,6 % beziehungsweise 45,6 % im Zeitraum von 2012 bis zum 1. Halbjahr 2017. Dennoch bewegt sich die Wohnkostenbelastung mit durchschnittlich 22,9 % auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und hat sich ungeachtet der Mietsteigerungen seit 2012 nicht verändert.



Mittelstädte Sachsen-Anhalts weiter im Aufwärtstrend

In Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Merseburg ist die Wohnkostenbelastung noch etwas geringer. Hier geben die Haushalte im Durchschnitt zwischen 19,2 und 21,6 % ihres Nettoeinkommens für die Miete aus. „Trotz steigender Mieten ist die Quote in den meisten dieser Städte in den vergangenen Jahren sogar gesunken. Hier macht sich die gestiegene Kaufkraft bemerkbar“, so Hoyer.



In Sachsen-Anhalt liegen die Mieten zwischen 5,23 Euro/m² in Merseburg und 5,89 Euro/m² in Halle (1. Halbjahr 2017) und sind damit insgesamt günstiger als in vielen anderen Regionen Ostdeutschlands. Kräftige Preisanstiege sind aber auch hier zu beobachten: Innerhalb der vergangenen fünf Jahre sind die Preise für neu gebautes Wohneigentum in Halle auf aktuell 2.231 Euro/m² (+ 31,5 %) sowie in Merseburg und Dessau-Roßlau auf 1.762 Euro/m² (+ 38 %) beziehungsweise 1.583 Euro/m² (+ 36 %) angestiegen. In Magdeburg haben sich die durchschnittlichen Neubau-Kaufpreise im selben Zeitraum um 7 % erhöht. Wer eine Eigentumswohnung in der Landeshauptstadt kaufen will, muss jetzt im Mittel mit 2.305 Euro/m² rechnen.