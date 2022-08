Leipziger Höfe am Brühl verliert Edeka

Die Höfe am Brühl verzeichnen den Verlust eines weiteren Mieters, der nun nach dem Auslaufen des zehnjährigen Mietvertrags seine Türen schließt: Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen verlässt den Standort. Damit wächst der Leerstand weiter an.

Zehn Jahre lang war bereits unmittelbar nach der Eröffnung der Leipziger Höfe am Brühl, die zum Bestand von Unibail-Rodamco-Westfield gehören, die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen Ankermieter. Auf rund 1.200 m² bewirtschaftete Thomas Potrzebski über acht Jahre als selbstständiger Einzelhändler diesen Markt, bevor er vor zwei Jahren in Folge der coronabedingten Einschränkungen in den Regiebetrieb überführt wurde. Aber auch dieses Kapitel endet im September, denn Edeka hat entschieden den Standort am Brühl 1 aufzugeben.



„Die Kundenströme haben sich in den letzten drei Jahren sehr stark und leider auch spürbar für den innerstädtischen Einzelhandel verändert. Gerade für Einkäufe sind Stadtteil- und Stadtrandlagen mit verdichtetem Einwohnerbezug mit kostenfreien Parkplätzen offensichtlich attraktiver“, erläutert Jörg Junghanns, Expansions-Regionalleiter der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen.



Die Zurückhaltung der Kunden macht sich aber nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel bemerkbar, sondern auch in anderen Branchen, denn die stark gestiegenen Preise betreffen neben den Nahrungsmitteln auch Mode, Schmuck und Einrichtungsgegenstände. Dies führt dazu, dass neben Edeka wohl auch noch eine ganze Reihe weiterer Geschäfte im Laufe der nächsten Wochen die „Höfe“ verlassen werden. Hierzu gehört zum Beispiel auch das Schuhgeschäft Klauser im Obergeschoss.



„Die aktuell 36 Mitarbeitenden des Marktes werden aber ausnahmslos bei uns weiterbeschäftigt und dies nahtlos“, ergänzt Edeka-Bezirksleiter Regie Mario Hirte. 13 werden in das neue „E center am Wasserturm“ nach Eilenburg wechseln, das im vierten Quartal seine Türen öffnet [wir berichteten] und die übrigen Beschäftigten kommen in den Edeka-Märkten im Umland sowie bei Marktkauf in Markkleeberg unter.