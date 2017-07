Leipziger Büromarkt erreicht bestes Resultat der vergangenen Dekade

Die Halbjahresbilanz des Leipziger Büromarkts kann sich sehen lassen: Mit 69.000 m² konnte nicht nur das beste Umsatzergebnis der letzten 10 Jahre erreicht, sondern sogar ein höheres Volumen als zum Ende des dritten Quartals 2016 erzielt werden. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

.

„Hierzu beigetragen hat insbesondere ein außergewöhnlich starkes zweites Quartal, das alleine für gut 71 % des Resultates verantwortlich zeichnet. Somit verwundert es auch nicht, dass die größten Abschlüsse des ersten Halbjahres allesamt auf die letzten drei Monate entfallen“, erläutert Stefan Sachse, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Niederlassungsleiter Leipzig. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang in erster Linie der Großabschluss des Sozialamts der Stadt Leipzig (8.600 m²) und der DB Netz AG über knapp 5.900 m².



Moderne Leerstandsflächen sind eine Rarität

Der gesamte Leerstand hat sich im ersten Halbjahr leicht reduziert und umfasst 322.000 m², womit er 3 % unter dem Niveau des zweiten Quartals 2016 liegt. Wesentlich signifikanter ist der Rückgang der modernen Leerstandsflächen im Vorjahresvergleich: Mit nur noch rund 52.000 m² ist das Volumen der kurzfristig verfügbaren Büroflächen in den vergangenen 12 Monaten um 28 % zurückgegangen und erreicht damit den niedrigsten Wert aller Zeiten. Dementsprechend verfügen aktuell nur noch 16 % der vakanten Flächen im Leipziger Marktgebiet über eine moderne Ausstattung, was nicht nur in Anbetracht der letzten Jahre, sondern auch verglichen mit anderen großen Bürostandorten ein sehr niedriger Anteil ist. Trotz allem kann die Spitzenmiete nun schon seit dem dritten Quartal 2015 ihr Niveau von 13 Euro/m² halten. Steigende Tendenzen weisen jedoch die Durchschnittsmieten des Gesamtmarkts (8,30 Euro/m²) sowie einzelner Büromarktzonen auf.



Perspektiven

„Die wichtigsten Kennzahlen machen es deutlich, dass im Leipziger Büromarkt 2017 sehr viel Bewegung ist und alle Anzeichen verdichten sich, dass auch für die kommenden 6 Monate kein Nachlassen der großen Dynamik zu erwarten ist. Vor diesem Hintergrund ist ein neues Rekordresultat nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich und ein Ergebnis deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt von 100.000 m² in greifbarer Nähe“, so Stefan Sachse.