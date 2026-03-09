Leipzig testet Immobilien-Tausch: Denkmalvilla gegen Baugrundstück

Die Stadt Leipzig will eine leerstehende denkmalgeschützte Villa im Poetenweg 22 im Stadtteil Gohlis gegen ein Baugrundstück eintauschen, das für öffentliche Zwecke genutzt werden kann. Mit dem Modell reagiert die Kommune auf knappe Flächen und begrenzte Haushaltsmittel und sucht Investoren für das historische Gebäude.

Das denkmalgeschützte Gebäude stammt aus den Jahren 1912/13 und wurde vom Leipziger Architekten Otto Paul Burghardt entworfen. Die repräsentative Stadtvilla diente zunächst als Wohnhaus und wurde später als Kindergarten genutzt, bis der Betrieb 2019 endete.



Angesichts der angespannten Haushaltslage und des für kommunale Nutzungen wenig geeigneten Raumzuschnitts sieht die Stadt derzeit keine Möglichkeit, das Gebäude selbst zu sanieren oder weiterhin öffentlich zu nutzen. Stattdessen soll ein Investor das Objekt übernehmen und beispielsweise für Wohnen oder gewerbliche Nutzungen wie Praxen, Kanzleien oder Architekturbüros entwickeln.



„Wir wollen unseren Immobilienbestand so optimieren, dass wir neue Flächen für Bildung, Wohnen, soziale Infrastruktur oder andere öffentliche Aufgaben anbieten können. Mit dieser besonders attraktiven Immobilie erproben wir den Weg des direkten Tausches, weil die Bereitschaft zu verkaufen in den vergangenen Jahren allgemein niedrig war“, erklärte Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke.



Interessierte Grundstückseigentümer können zwischen dem 16. März und dem 11. Mai 2026 Tauschangebote beim Liegenschaftsamt der Stadt einreichen. Die Vorschläge werden anschließend anhand von Kriterien wie Eignung für kommunale Nutzung, Grundstückswert, Lage und Erschließung bewertet. Mit bis zu fünf Anbietern will die Stadt anschließend in Verhandlungen eintreten.