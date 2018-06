Leipzig: „Ludwig Fresenius Schulen“ mietet 370 m² Schulungsfläche

Die “Ludwig Fresenius Schulen“, ein privater Bildungsanbieter mit Ausbildungen sowie Fort- und Weiterbildungen im Bereich Gesundheit und Soziales, hat rd. 370 m² Bürofläche in dem Wohn- und Geschäftshaus “Lindenauer Markt 13“ im Leipziger Stadtteil Altlindenau angemietet. Es handelt sich dabei um eine Unternehmensexpansion nach Leipzig. Bislang sind die „Ludwig Fresenius Schulen“ in Sachsen in den Städten Chemnitz und Zwickau vertreten. Vermieter der Liegenschaft mit rd. 2 .340 m² Gesamtfläche ist ein ausländischer Investor. Mietbeginn ist im August 2018.

In Leipzig als größte Stadt Sachsens besteht ein großer Fachkräftebedarf im Gesundheits- und Pflegebereich. Entsprechend haben sich die „Ludwig Fresenius Schulen“ gezielt für Leipzig als neuen Standort entschieden. Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung war laut Aengevelt das gut geschnittene und ideal zum Suchprofil passende Flächenangebot mit flexiblen Aufteilungsmöglichkeiten und damit optimal für den Schulungsbetrieb geeigneten Flächen sowie die zentrumsnahe Lage der Immobilie mit guter Anbindung an den ÖPNV. Zudem bietet der neue Standort Synergieeffekte: Im gleichen Objekt hatte der Immobiliendienstleister zuvor bereits eine Tagespflege und einen Krankenpflegedienst angesiedelt [wir berichteten] sowie einen mobilen Behindertendienst in der unmittelbaren Umgebung.