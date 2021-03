Mit einem Richtfest „to go“ wurde am 22. März der nächste Meilenstein für die neue Johanniter-Akademie Mitteldeutschland in Leipzig-Reudnitz gefeiert. Da aufgrund der Pandemie an einen herkömmlichen Festakt nicht zu denken war, wurde das Ereignis kurzerhand an die aktuellen Erforderlichkeiten angepasst. Statt eines Richtschmauses vor Ort gab es lokale Leckereien…

[…]