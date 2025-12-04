Leipzig: Ingenieurbüro und Bildungsträger mieten rund 1.200 m²

In Leipzig wurden in den vergangenen Wochen zwei Mietverträge mit insgesamt rund 1.200 m² Bürofläche über die Berater von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Die Abschlüsse im Einzelnen:

Das Ingenieurbüro Stein Ingenieure GmbH vergrößert seine Leipziger Niederlassung und wird voraussichtlich im Februar 2026 eine rund 730 m² große Bürofläche in der Salomonstraße 21 beziehen. Das auf komplexe und technisch anspruchsvolle Wasser- und Abwasserinfrastrukturprojekte spezialisierte Unternehmen betreibt insgesamt 7 Bürostandorte in Deutschland und Österreich. Die Fläche im Nachbarobjekt des bisherigen Standorts im Graphischen Viertel wird nach individuellen Mieterwünschen ausgebaut.



Die LBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH verlegt Anfang des Jahres ihren Standort innerhalb von Leipzig-Volkmarsdorf und mietete über 450 m² Bürofläche am Torgauer Platz 1–3. Das Unternehmen ist ein privater Bildungsträger für berufliche Aus- und Weiterbildung und wurde 1990 gegründet.