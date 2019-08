Engel & Völkers meldet drei Deals in Leipzig

Engel & Völkers Commercial Leipzig hat drei Transaktionen in Leipzig gemeldet:

Mehrfamilienhaus in Zentrum-Nordwest verkauft

Ein gewerblicher Investor aus Sachsen hat in Leipzig-Zentrum-Nordwest (Waldstraßenviertel) ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.272 m² gekauft. Das sanierungsbedürftige Objekt in der Tschaikowskistraße verfügt über neun großzügig geschnittene Wohnungen (ca. 1.122 m²) und eine Ausbaureserve im Dachgeschoss. Verkäufer war ein gewerblicher Eigentümer aus Hessen.



Lokaler gewerblicher Investor kauft Teileigentumspaket

In der in der Karl-Liebknecht-Straße in Connewitz hat ein lokaler gewerblicher Investor ein Teileigentumspaket mit Tiefgarage gekauft. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 650 m² und verteilt sich auf sechs Wohnungen (rd. 301 m²) und vier Gewerbeeinheiten (ca. 349 m²). Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Baden-Württemberg.



Niederländischer Investor kauft in Volkmarsdorf

In Leipzig-Volkmarsdorf hat ein gewerblicher Investor aus den Niederlanden ein im Jahr 1995 saniertes Mehrfamilienhaus gekauft. Das Objekt in der Bülowstraße/Gretschelstraße verfügt über 19 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.071 m² sowie über fünf Pkw-Stellplätze. Verkäufer war ein gewerblicher Eigentümer aus Berlin.