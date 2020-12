Ein deutsches Family Office hat in bester Szene-Lage in Leipzig eine in den 1990er-Jahren gebaute Büroimmobilien gekauft. Das nahezu vollständig vermietete Objekt im Zentrum-West verfügt über eine Gesamtnutzfläche von ca. 2.200 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Leipzig war beratend und vermittelnd tätig.

