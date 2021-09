Desigual zieht von der Leipziger Petersstraße in die Grimmaische

Das spanische Modelabel Desigual wird im November in Leipzig neu eröffnen: Auf rund 140 m² Einzelhandelsfläche in der Grimmaischen Straße 14 können ab dem vierten Quartal 2021 Damenbekleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires eingekauft werden. Zuvor war Desigual in der Petersstraße mit einem Shop vertreten. Das Leipziger Retail Services-Team von BNP Paribas Real Estate war beratend tätig. Vermieter der Fläche ist der Projektentwickler MIB.

