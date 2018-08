Leinfelden-Echterdingen: Bonava plant 47 Eigentumswohnungen und Business Apartments

Der Projektentwickler Bonava plant eine neue Wohnanlage in Leinfelden-Echterdingen. Auf dem knapp 1.700 m² großen Areal an der Plieninger Straße 28-30 sollen bis 2020 insgesamt zwei Mehrfamilienhäuser mit voraussichtlich 47 Wohnungen entstehen. Ein entsprechender Grundstückskaufvertrag wurde im Mai vereinbart. Der Verkauf der ersten Wohnungen soll im Herbst dieses Jahres anlaufen.

„Wir planen einen Mix aus modernen Eigentumswohnungen sowie möblierten Business Apartments. Die Abstimmungen mit der Stadt laufen zwar bereits, doch noch stehen längst nicht alle Details fest. Klar ist jedoch, dass zu jeder Wohnung auch ein Tiefgaragen- oder Außenstellplatz gehören wird“, berichtet Bonava-Projektleiterin Eldem Cetinkaya.



Auch wer die künftigen Bewohner sein werden, liegt für die Projektleiterin auf der Hand: „Wir schaffen hier ein Zuhause für Pendler und Familien. Die schöne Lage ist für beide Gruppen perfekt. Über den nahen Bahnhof ist es jeweils nur ein Katzensprung in die Stuttgarter Innenstadt und zum Flughafen. Während wir für die Eigentumswohnungen vor allem Käufer aus der Region im Blick haben, richten sich die kleinen Business Apartments an Geschäftsleute, die unter der Woche in Stuttgart arbeiten, deren Lebensmittelpunkt aber eigentlich woanders ist.“



Zuletzt war ein Teil des Grundstücks mit Gewächshäusern der örtlichen Gärtnerei Walker bebaut, der zweite Teil blieb ungenutzt. Die Arbeiten für die neuen Häuser sollen voraussichtlich im Frühjahr 2019 beginnen und im Sommer 2020 abgeschlossen werden.