Leinemann Partner ernennen Anne Müller zur Partnerin

Die Wirtschaftskanzlei Leinemann Partner ernennt die Vergaberechtsspezialistin Anne Müller (37) zum 1. Januar 2026 zur Partnerin. Damit setzt die Kanzlei erneut auf Wachstum aus den eigenen Reihen.

„Ich freue mich außerordentlich, dass wir Anne Müller zum 1. Januar 2026 als Partnerin begrüßen dürfen. Die beeindruckende Entwicklung, die Anne Müller in den vergangenen Jahren in unserer Kanzlei genommen hat, macht diesen nächsten Karriereschritt folgerichtig. Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg“, erklärt Dr. Thomas Kirch, Gesellschafter bei Leinemann Partner und einer der für die vergaberechtliche Beratung der Kanzlei verantwortlichen Partner.



Die Fachanwältin für Vergaberecht Anne Müller ist seit April 2021 am Berliner Standort der Kanzlei tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Beratung, Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren sowie der Vertretung vor Vergabekammern und Oberlandesgerichten. Dabei hat sie sich insbesondere auf die Bereiche Infrastruktur, IT und Gesundheitswesen spezialisiert. Darüber hinaus berät sie im privaten Bau- und Architektenrecht einschließlich baubegleitender Rechtsberatung sowie der gerichtlichen Durchsetzung und Abwehr streitiger Ansprüche. Zu ihren langjährigen Mandanten zählen neben einem führenden Klinikkonzern unter anderem die Rhön-Klinikum AG, die Universitätsklinik Gießen und Marburg GmbH, die Landespolizeidirektion der Thüringer Polizei und Nextbike GmbH.



„Die Ernennung zur Partnerin ist für mich eine große Anerkennung und zugleich Ansporn, den gemeinsamen Weg konsequent fortzusetzen. Ich freue mich darauf, die künftige Entwicklung von Leinemann Partner aktiv mitzugestalten und meine Mandantschaft weiter auszubauen“, erklärt Anne Müller anlässlich ihrer Partnerernennung.