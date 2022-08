Leimi bezieht Logistikimmobilie in Mönchengladbach

Das neu gegründete Unternehmen Leimi GmbH hat im Juli 2022 eine 3.150 m² große Flächeneinheit in Mönchengladbach bezogen. Der Mietvertrag über 2.650 m² Hallenfläche und 500 m² Bürofläche und Sozialflächen ist mit dem privaten Eigentümer der Immobilie in der Süchtelner Straße langfristig geschlossen worden. Vermittelt wurde die moderne Objekteinheit von Realogis.

Leimi beschäftigt sich mit der Logistik für den Onlinehandel. An seinem neuen Standort in der Süchtelner Straße kann das Startup auf eine moderne Büroausstattung, ausreichend Pkw-Stellplätze sowie Rampen zur Lkw-Andienung und Hochregale für die Produktlagerung zählen. Zudem profitiert das Logistikunternehmen von der optimalen Anbindung an die Autobahnen A44 und A52 und im weiteren Verlauf an die A61 über die Bundesstraße B57 und einem guten Zugang zum ÖPNV.