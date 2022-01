Leidel & Kracht mietet rund 3.600 m² in Köln

Leidel & Kracht, ein Kölner Unternehmen aus dem Bereich Schaumstofftechnik, hat in Köln-Bilderstöckchen eine rund 3.600 m² große zweigeschossige Halle gemietet. Die Flächen wurden bereits an Leidel & Kracht übergeben. Der Spezialist für Produkte aus Schaumkunststoffen bekennt sich mit der neuen Anmietung weiterhin zum Standort Köln und zu „made in Germany“. Vermittelt wurde die Lagerhalle durch Greif & Contzen, die auch für den Vermieter beratend tätig waren.

