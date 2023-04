Leichter Aufwärtstrend beim Immobilienklima

Nach den verhaltenen Aussichten der letzten zwei Monate [wir berichteten] verbesserte sich die Stimmung unter den rund 1.200 befragten Immobilienexperten in der 184. Monatsbefragung wieder. Gegenüber dem Vormonat steigt das Deutsche Hypo Immobilienklima um 1,6 % auf aktuell 73,7 Punkte.

Treiber dieser Entwicklung ist mit einem Plus von 2,3 % auf 52,7 Punkte vor allem das Investmentklima. Aber auch das Ertragsklima verzeichnet einem leichten Anstieg von 1,2 % auf 96,4 Zählerpunkte. Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich die Aufwärtsbewegung des Immobilienklimas verfestigt.



Weiterhin negative Stimmung beim Logistikklima

Auch in den einzelnen Assetklassen hat sich die Stimmung überwiegend positiv entwickelt. Insbesondere das im Vormonat noch negativ betrachtete Handelklima wird im April wieder deutlich stärker eingeschätzt und nimmt um 16,9 % auf nun 54,0 Punkte zu. Das Wohnklima (+1,8 % auf 101,9 Punkte) und das Hotelklima (+6,1 % auf 81,4 Punkte) verzeichnen ebenfalls einen Stimmungsaufschwung.



Zu den Verlierern der Befragung im April zählen das Büroklima und insbesondere das Logistikklima. Letzteres muss den dritten Monat in Folge mit einem Verlust kämpfen und sinkt um 6,5 % auf nun 105,4 Punkte. Dies ist der tiefste Wert seit Januar 2013. Das Büroklima fällt mit einem Minus von 2,9 % auf aktuell 64,9 Basispunkte zurück.



Zahlen des Monats

