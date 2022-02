Leichte Abkühlung am Frankfurter Wohnimmobilienmarkt

Der Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich der Stadt Frankfurt hat in der Pressekonferenz gemeinsam mit Planungsdezernent Mike Josef die wichtigsten Entwicklungen auf dem Frankfurter Immobilienmarkt im Jahr 2021 vorgestellt. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Frankfurt ist weiterhin ungebrochen. Die Beurteilung der Teilmärkte Einzelhandel sowie Gastronomie und Übernachtung gestaltet sich aktuell auf Grund der Pandemie sehr schwierig. Auch der Bürosektor ist von der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung geprägt.

.

Bemerkenswert ist die Entwicklung der Bodenpreise: Bereits im zweiten Jahr in Folge schwächte sich auch im Jahr 2021 die Bodenpreissteigerung für Wohnbauland gegenüber den Vorjahren erheblich ab und betrug im Durchschnitt fünf Prozent. Diese Abschwächung der Bodenpreissteigerung ist darauf zurück zu führen, dass Investoren durchaus die Kaufpreissteigerungen von Wohnimmobilien für die nächsten Jahre vorsichtiger beurteilen als dies noch vor Jahren der Fall war.



Die Transaktionszahlen von neuen Eigentumswohnungen stiegen um zwölf Prozent. Eine neue Eigentumswohnung wurde in Frankfurt im Schnitt für rund 8250 Euro/m² Wohnfläche gehandelt. Dies entspricht einer Preissteigerung von 9,4 Prozent. „Durch die länger andauernde Pandemie ist der Investitionsdruck auf den Immobilienmarkt weiterhin sehr hoch. Neben den Wohnimmobilien bietet sich als gute alternative Kapitalanlage lediglich der Aktienmarkt an. Das Risiko des Aktienmarktes besteht in möglichen Kursschwankungen, bei den Wohnimmobilien werden die oft zweistelligen Preissteigerungen bald beendet sein“, erklärt der Vorsitzende des Gutachterausschusses Michael Debus. Die mittleren Kaufpreise der Eigentumswohnungen betrugen bei Baujahren bis 1949 6680 Euro/m² Wohnfläche, bei den Baujahren 1950 bis 1977 4670 Euro/m² Wohnfläche, bei den Baujahren 1978 bis 1990 4950 Euro/m² Wohnfläche und ab dem Baujahr 1991 (ohne Neubauten) 7110 Euro/m² Wohnfläche.