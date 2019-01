Meister Camera mietet 400 m² in der Hamburger City

Der Kamerahändler Meister Camera hat in der Hamburger Innenstadt eine rund 400 m² große Einzelhandelsfläche angemietet. Die neuen Räumlichkeiten in der Großen Theaterstraße 31-35 bieten dem größten Vertreiber von hochwertigen Leica-Kameras in Deutschland die Möglichkeit, sein Sortiment zu erweitern und einer internationalen Kundschaft zu präsentieren. Zudem hat Meister Camera die Firma Photohaus in der gleichen Straße übernommen und bündelt sein Angebot auf der neuen Mietfläche. Eigentümer der Mietfläche Große Theaterstraße 31-35 ist ein von Berenberg initiierter Immobilienfonds. Die neue Ladenfläche wird Meister Camera nach den geplanten Umbaumaßnahmen im Sommer 2019 eröffnen. Die Vermittlung des Mietobjekts erfolgte durch Grossmann & Berger.

