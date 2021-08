Pandora Jewelry mietet Ladenlokal in 1A-Lage von Münster

Eugen Lehmkühler GmbH hat ein Ladenlokal am Standort Münster an ein attraktives Einzelhandelskonzept zu vermitteln. Nachdem Lehmkühler bereits vor einigen Wochen die erfolgreiche Vermittlung der Ludgeristraße 82-83 an Eyes and More bekanntgegeben hat, ist es den Einzelhandelsspezialisten nun ebenfalls gelungen die ehemals durch Bonita genutzte Ladenfläche im Objekt Ludgeristraße 26 erfolgreich an das Unternehmen Pandora zu vermitteln. Die Eröffnung erfolgte am 29.07.2021.

.

„Wir freuen uns sehr darüber innerhalb von kürzester Zeit zwei attraktive Handelskonzepte für die Top-Lage von Münster, der Ludgeristraße, gewonnen zu haben. Durch unsere Vermittlungen wird nochmals unterstrichen das Ladenflächen an Top-Standorten wie Münster nicht lange leer stehen müssen. So freut es uns sehr, dass sich nach Eyes and More ebenfalls Pandora im besten Teil der traditionsreichen und unumstrittenen 1A-Lage von Münster durch unsere Vermittlung eine Fläche in der Ludgeristraße sichern konnte. Münster ist trotz der Corona-Pandemie nach wie vor ein äußerst gefragter Standort und unserem Haus liegen noch immer ernsthafte Anfragen von Unternehmen vor, welche trotz der Corona-Pandemie gerne in der 1A-Lage von Münster eine Fläche anmieten würden. Ein weitsichtiger Eigentümer, der sich auf die aktuelle Marktsituation einstellt, kann am Standort Münster sein Ladenlokal noch immer zu wirtschaftlich attraktiven Konditionen an ansprechende Konzepte vermieten.“, erläutert Stephan Lahme, Leiter der Vermietungsabteilung der Eugen Lehmkühler GmbH.



Darüber hinaus wurde das Maklerhaus nun exklusiv mit der Nachvermietung einer weiteren Fläche in der Top-1A-Lage der Ludgeristraße beauftragt und führt bereits die ersten ernsthaften Anmietungsgespräche mit Interessenten für diese Fläche.