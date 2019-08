Teegeschäfte eröffnen in Essener Fußgängerzone

Sowohl auf der Kettwiger- als auch demnächst auf der Limbecker Straße - können sich die Essener Bürger mit individuell zubereiteten asiatischen Tee erfrischen. Zwei unabhängig voneinander operierende Anbieter haben durch die Vermittlung der Eugen Lehmkühler GmbH aus Essen zum einen ein Ladenlokal in der Kettwiger Straße und zum anderen ein Ladenlokal in der Limbecker Straße angemietet – beide Läden liegen jeweils in der 1A-Lage mitten in der Fußgängerzone.

.

Der Teeladen in der Kettwiger Straße 29 hat bereits eröffnet. Der Ausbau der Limbecker Straße 52 soll in Kürze starten – die Eröffnung ist für Mitte September geplant. Das Objekt Kettwiger Straße 29 wurde bis 2018 von der Firma Vorwerk genutzt, die dann allerdings in das Einkaufszentrum Limbecker Platz umgezogen sind und den Standort in der Fußgängerzone aufgegeben haben.



„Es ist kein Geheimnis, dass die Essener Innenstadt seit Eröffnung des Einkaufszentrums Limbecker Platz insgesamt über zu viel Verkaufsfläche verfügt. Die Folge ist, dass alle drei Anbieter von Verkaufsflächen, also die Rathaus-Galerie, das Einkaufszentrum Limbecker Platz und die Eigentümer der Retail-Flächen der Fußgängerzone Leerstände zu verzeichnen haben. Alle drei Vermietergruppen kämpfen deshalb im Rahmen der Neuvermietung ihrer Flächen um die gleichen Mieter. Im Fall von Vorwerk konnte die ECE als Betreiber des Einkaufszentrums Limbecker Platz offensichtlich dem Mieter die besten Konditionen anbieten“, erklärt der Leiter der Vermietungsabteilung im Hause Lehmkühler, Stephan Lahme, den Weggang von Vorwerk aus der Fußgängerzone Kettwiger Straße.



Mit den beiden Anbietern für asiatischen Tee ist es der Eugen Lehmkühler GmbH gelungen, das Angebot an Gastronomie in der Innenstadt weiter zu stärken. „Einkaufen ist heute keine Bedarfsdeckung mehr, sondern der Kunde fährt heute zum Einkaufen dahin, wo alles stimmt. Er erwartet neben einem guten Angebot an Waren auch ein interessantes gastronomisches Angebot, da die Aufenthaltsqualität eines Standortes neben anderen Faktoren für ihn bei der Wahl seines Einkaufsziels extrem wichtig geworden ist“, so der Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH, Gunnar Marx. „Wir wissen, wie wichtig ein gutes gastronomisches Angebot für einen Kunden heutzutage ist und sehen daher die beiden Anmietungen der asiatischen Teegeschäfte als positive Ergänzung zum vorhandenen Angebot. Gerade junge Leute stehen derzeit an anderen Standorten Schlange, um die Produkte, die in den beiden neuen Filialen in Essen angeboten werden, zu bekommen.“



Dadurch, dass die Eugen Lehmkühler GmbH sich auf die bundesweite Vermittlung von Ladenlokalen in 1A-Lagen spezialisiert hat, bestätigt sich bei diesen beiden Beispielvermietungen der bundesweite Trend, den die internen Statistiken des Maklerunternehmens wiedergeben: „Der Anteil an gastronomischer Nachnutzung von ehemaligen Einzelhandelsflächen nimmt bundesweit zu. Dieses hängt mit mehreren Faktoren zusammen: zum einen sind ehemals hochexpansive Branchen wie z. B. Textil im Augenblick sehr zurückhaltend. Textiler haben früher rund 60 % aller freiwerdenden Ladenlokale in 1A- Lage angemietet, weil sie die höchste Flächenproduktivität hatten – heute liegt der Anteil von der Branche Textil bei Neuvermietungen nur noch bei ca. 20 %. Viele Branchen expandieren stationär so gut wie gar nicht mehr. Insgesamt nimmt also die ehemals hohe Nachfrage nach Verkaufsflächen weiter ab, so dass durch insgesamt gesunkener Nachfrage ein sinkender Mietzins resultiert. Ein angepasster Mietzins bedeutet, dass dieser nun für Branchen interessant ist, die die ehemals sehr hohen Mieten betriebswirtschaftlich nicht darstellen konnten, wie z. B. die Branche Gastronomie. Es ist für Gastronomen nun erschwinglich geworden ein Ladenlokal in einer 1A-Lage anzumieten“, erklärt Gunnar Marx den bundesweiten Trend.



„Zum anderen kommt hinzu, dass Gastronomie keinem richtigen Wettbewerb mit Onlinehändlern unterliegt und deshalb diese Branche mittlerweile bei Hauseigentümern salonfähig geworden ist. Früher brauchten wir den Eigentümern von Ladenlokalen in der 1A-Lage keinen Gastronomen als potentiellen Mietinteressenten zu benennen – die Antwort fiel immer negativ aus. Seitdem sich der stationäre Umsatz immer mehr online verschiebt, hat ein Umdenken der Vermieter stattgefunden und die ehemals unbeliebte Branche Gastronomie ist mittlerweile 'sexy' für die Hauseigentümer geworden.“ Die Beispiele dieser These für den Wechsel von Einzelhandel zu Gastronomie sind in Essen die Neuansiedlungen von Block House, das Frittenwerk, L’Osteria, Hans im Glück und auch der Back- und Coffee-Shop auf der Limbecker Straße, den auch Lehmkühler vermittelt hat.