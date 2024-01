Legrand Care mietet für Deutschlandzentrale in Ismaning

Die Silverton Group hat in einem gemischt genutzten Objekt in der Robert-Bürkle-Straße 3 in Ismaning einen Büromietvertag über etwa 900 m² abgeschlossen. Silverton ist der verantwortliche Asset Manager der Immobilie, die seit 2019 zum Portfolio des von Tristan Capital Partners betreuten Fonds „EPISO 5“ gehört [wir berichteten].

Neuer Mieter ist die Legrand Care GmbH. Der Hersteller von Notrufsystemen wird seinen bisherigen Hauptsitz im Carl-Zeiss-Ring 12 an die neue Adresse verlagern und die Flächen im Frühjahr 2024 beziehen. Die Laufzeit des Mietervertrages beträgt sieben Jahre. CBRE war bei dem Abschluss für die Vermieterseite beratend tätig.



„Der Bürovermietungsmarkt in Ismaning ist seit Beginn der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen gekommen. Umso erfreulicher ist dieser Vermietungserfolg und es zeigt sich, dass kreative Ansätze und intensive Betreuung der Mietinteressenten auch im schwierigen Marktumfeld zum Ziel führen.“, kommentiert Stefan Dölker, Partner bei Silverton.



Insgesamt umfasst die 1991 fertiggestellte Immobilie 9.700 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 7.700 m² auf Büros und etwa 1.900 m² auf Lager- und sonstige Flächen. Aktuell stehen im Gebäude, das sich auf einem rund 5.400 m² großem Grundstück befindet, noch Flächen ab einer Größe von 640 m² zur Verfügung.