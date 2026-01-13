Legoland baut erstes Harry-Potter-Hotel in Deutschland

Im Legoland bei Günzburg entsteht mit dem Harry-Potter-Themenhotel das erste seiner Art in Deutschland - inklusiver Themenwelt. Die Zimmer werden im Hogwarts-Design gestaltet und sollen so die Harry Potter-Fans begeistern. Das Projekt wird gemeinsam mit Warner Bros. entwickelt und ist die bislang größte Einzelinvestition von Merlin Entertainments an einem bestehenden Standort. Die Pläne sind ambitioniert: Die Eröffnung ist nochh für Ende 2026 geplant. Spätestens 2027 dürfte es jedoch soweit sein, denn dann startet im Fernsehsender HBO auch die neue „Harry Potter“-Serie.

Das Hotel und der zugehörige Themenbereich sind die bisher größte Einzelinvestition an einem bestehenden Standort von Merlin Entertainment. Das Unternehmen betreibt weltweit 120 Parks. Mit dem Projekt will es das Legoland Deutschland als internationales Mehrtagesziel stärken und die Attraktivität über Tagesbesuche hinaus erhöhen. Weitere Details zum Hotel sind noch nicht bekannt.



Aktuell gibt es im 2002 eröffneten Legoland 68 Attraktionen in elf Themenwelten, bei denen mehr als 57 Millionen Legosteine zum Einsatz kommen. Welche weiteren Attraktionen mit dem Harry Potter-Einzug noch Einzug halten, ist noch nicht bekannt. „Weitere Einzelheiten zu den Plänen für das Legoland Deutschland Resort werden in den nächsten zwölf Monaten bekannt gegeben“, so das Unternehmen.