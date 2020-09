Lego zieht in Hannovers Toplage

Nach der Eröffnung eines neuen Brand Stores in Düsseldorf Ende letzten Monats [wir berichteten], hat das dänische Unternehmen nun weitere Flächen in Deutschland angemietet: Nächster Stopp auf der Expansionskarte ist die 1A-Lage von Hannover. Die Eröffnung in der Große Packhofstraße 30 soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft stattfinden. Die rund 200 m² große Verkaufsfläche im Erdgeschoss sowie ca. 230 m² Nebenflächen wurden zuvor von Gerry Weber genutzt.

"Die Große Packhofstraße ist der ideale Standort für Lego: Die Frequenz ist sehr hoch, die Sichtbarkeit der Liegenschaft im Stadtbild hervorragend und das Einzugsgebiet Hannovers ist groß“, so Andreas Grüß, Geschäftsführer von Lührmann Osnabrück, zur Anmietung.