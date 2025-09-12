LEG zieht „Wärme-Contracting“ zurück

Ein Kurswechsel mit Signalwirkung: Nach heftiger Kritik kippt die LEG ihre umstrittenen Pläne zum Wärme-Contracting. Statt drastisch steigender Heizkosten sollen künftige Modernisierungen nun transparenter und fairer gestaltet werden.

.

Der Immobilienriese LEG zieht die Reißleine: Das geplante Wärme-Contracting in 20.000 Wohnungen, bei dem Mieter zusätzlich zu ihren Energiekosten noch hohe Grundpreise für neue Wärmepumpen hätten zahlen sollen, ist vom Tisch. Wie der Konzern bestätigte, werden die bisherigen Pilotprojekte in rund 350 Wohnungen rückwirkend umgestellt. Eigentlich hatte die LEG das Modell auf rund 20.000 Wohnungen ausweiten wollen.



Das Echo von Mieterseite war jedoch verheerend und fand viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. In den ursprünglichen Plänen sollten die Heizungsanlage und Wärmelieferung durch die LEG-Tochter EnergieServicePlus betrieben werden. Diese Form des Contractings ist für Mieter intransparent, teuer und beinhaltet häufig Preisänderungsklauseln, die zu hohen Mehrkosten führen können. Anhand einer Siedlung in Münster hatte der Deutsche Mieterbund vorgerechnet, dass sich die Heizkosten in vielen Fällen verdoppeln, teils sogar verdreifachen könnten. Die Fernsehsendung „Panorama“ hatte Fälle publik gemacht, in denen allein der Grundpreis für eine Luft-Luft-Wärmepumpe höher lag als die bisherigen Gesamtheizkosten.



Nun folgt die Kehrtwende: „Wir haben zugehört, nachgerechnet, verglichen und uns abgestimmt“, erklärte LEG-Vorstand Volker Wiegel auf Linkedin. Künftig will das Unternehmen vor jeder Umrüstung die Betriebskostenmodelle transparent darlegen. Statt undurchsichtiger Pauschalen soll eine moderate Modernisierungsumlage greifen – rund 50 Cent pro m². Für eine 85-m²-Wohnung bedeutet das etwa 25 Euro mehr Warmmiete im Monat, was der Deutsche Mieterbund als vertretbar einstuft.



„Wir freuen uns, dass die LEG die Kritik des Mieterbundes aufgegriffen hat. Nach mehreren Gesprächen hat die LEG ein Konzept vorgelegt, das für die Mieter*innen nur geringe Heizkostensteigerungen zur Folge hat und undurchsichtige Preissteigerungen ausschließt. Das ursprüngliche Contracting-Modell ist endgültig vom Tisch. Die 20.000 davon betroffenen Haushalte bleiben von einer Verdoppelung der Heizkosten verschont. Ohne aktive Mieterinnen und Mieter in den betroffenen Siedlungen und die überregionale Vernetzung der Mietervereine wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, erläutert Dr. Maximilian Fuhrmann, Experte für große Wohnungsunternehmen beim Deutschen Mieterbund.