LEG zieht es in die Airport City Düsseldorf

Die LEG Immobilien AG wird im Frühjahr 2022 ihren Standort in der Hans-Böckler-Straße verlassen und in die Airport City Düsseldorf umziehen. Das Wohnungsunternehmen hat von der Strabag Real Estate die beiden Büroimmobilie F99 und F101 mit einer BGF von knapp 20.000 m² im Teilmarkt erworben.

