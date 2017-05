LEG will „mittelgroße Portfolien“ in NRW ankaufen

Gleich zwei Meldungen mit Marktrelevanz hat die LEG Immobilien AG in einem Aufguss präsentiert: Im Nachgang zur Vorlage veritabler Quartalszahlen kündigten die Düsseldorfer den Ankauf gleich mehrerer Portfolios in NRW an. Die Verhandlungen über „mittelgroße Akquisitionen“ seien bereits fortgeschritten. Wenn alles wie geplant klappt, könnte die Prognose erneut angehoben werden.

.

Im Detail bilanzierte die LEG im ersten Quartal ein um 20 Prozent gestiegenes operatives Ergebnis (FFO) auf 75,2 Millionen Euro. Synergien aus Zukäufen, Kostensenkungen und um 11,2 Prozent höhere Nettokaltmieten beförderten die Zahlen. Auch das Ergebnis nach Steuern und Zinsen zeigt eine unverkennbar positive Ausrichtung. Die Vorzeichen wechselten von Minus 12,1 Millionen Euro vor Jahresfrist zu Plus 32,8 Millionen Euro. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung kletterte um 16 Prozent auf 102,6 Millionen Euro.



Aktuell kalkuliert die LEG mit ihrem Bestand von knapp 130.000 Wohnungen für das laufende Jahr mit einem operativen Gewinn aus dem Vermietungsgeschäft von 288 bis 293 Millionen Euro (Vorjahr: 268 Millionen Euro). Den erfolgreichen Abschluss der angekündigten Deals unterstellt, soll sich die Kennziffer 2018 dann in einer Größenordnung von 310 bis 316 Millionen Euro bewegen.