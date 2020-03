LEG weiter auf Einkaufstour

Dei LEG Immobilien konnte im Geschäftsjahr 2019 insgesamt rund 5.700 Wohneinheiten ankaufen. Damit blieb das Wohnungsunternehmen trotz einer größeren Portfoliobereinigung mit dem Verkauf von rund 3.400 Wohneinheiten weiterhin Nettokäufer bei einer gleichzeitig verbesserten Portfolioqualität, und der Wachstumskurs soll auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt werden. Zu Jahresbeginn 2020 konnte das Unternehmen bereits 1.500 Wohneinheiten akquirieren und der Erwerb weiterer rund 1.200 Einheiten ist weit fortgeschritten.

.

Unsere klare Positionierung als Anbieter für faires Wohnen in NRW und weiteren Regionen in Deutschland zahlt sich aus. Unsere Durchschnittsmiete liegt bei im Marktvergleich attraktiven 5,82 Euro pro qm, wir engagieren uns verstärkt für soziale und ökologische Belange und konnten gleichzeitig alle finanziellen Ziele 2019 erreichen. Ein wichtiger Treiber für die positive Geschäftsentwicklung ist der Erwerb von rund 5.700 Einheiten im Geschäftsjahr 2019 auf Basis unserer starken Bilanz. Ermöglicht haben unser Wachstum unsere Investoren, die für das vergangene Geschäftsjahr trotz gestiegener Aktienanzahl eine weiter steigende Dividende in Höhe von 3,60 Euro pro Aktie erhalten sollen. Insgesamt sehen wir uns im herausfordernden Umfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit gut aufgestellt.“, so Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG.



FFO I um 7% gesteigert

Die Funds from Operations (FFO I) legten 2019 auf 341,3 Millionen Euro zu, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 7,1 Prozent entspricht (2018: 318,6 Millionen Euro). Auf Basis der gewichteten Aktienanzahl liegt der FFO pro Aktie mit 5,27 Euro dabei um 4,6 Prozent über dem Vorjahreswert (5,04 Euro). Negative Effekte aus Kostensteigerungen für Handwerksleistungen konnten dabei durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen kompensiert werden. Entsprechend hat sich die operative EBITDA-Marge auf 72,8 Prozent (Vorjahr 72,3 Prozent) weiter ausgeweitet. Für 2020 ist eine weitere Steigerung der operativen Marge auf 74 Prozent geplant.



Die Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche legte im Berichtszeitraum um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 5,82 Euro/m² zu. Dabei stieg die Miete im frei-finanzierten Bereich um 3,6 Prozent; im preisgebundenen Bereich lag sie mit 4,79 Euro/m² 0,5 Prozent über dem Wert des Vorjahrs. Die LEG bietet damit weiterhin guten Wohnraum zu einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis für breite Schichten der Bevölkerung. Der Leerstand auf vergleichbarer Fläche lag mit 3,0 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau (3,1 Prozent).



Weiterer deutlicher NAV-Anstieg

Der Pro-forma NAV (ohne Goodwill) zum 31. Dezember 2019 liegt bei 105,39 Euro pro Aktie. Dies entspricht einem Anstieg von 12,8 Prozent zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2018: 93,40 Euro pro Aktie). Einschließlich der geplanten Dividende von 3,60 Euro liegt die Gesamtrendite für die Aktionäre für 2019 dabei bei mehr als 16 Prozent. Der wesentliche Treiber für den Anstieg war die Neubewertung des Immobilienportfolios in Höhe von 923,4 Millionen Euro (+8,3 Prozent). Der Wert des Immobilienbestands entspricht einer Bruttomietrendite des Portfolios von 5,1 Prozent und einem Wert von 1.353 Euro pro Quadratmeter. Aufgrund der hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien und der positiven operativen Performance wird auch 2020 mit einer positiven Wertentwicklung in allen Marktsegmenten gerechnet.



Niedriges Risikoprofil

Zum Quartalstichtag 31. Dezember 2019 konnte die LEG ihr Finanzierungsprofil im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessern: Während die Laufzeit der Finanzierung von 7,6 Jahre auf 8,1 Jahre verlängert wurde, konnte der durchschnittliche Zins von 1,58% auf 1,43% gesenkt werden. Ausschlaggebend hierfür war die erfolgreiche vorzeitige Refinanzierung von Darlehen mit einem Volumen von rund 300 Mio. Euro sowie die erfolgreiche Begebung von zwei Anleihen mit einem Volumen von 800 Mio. Euro im vierten Quartal.



Die Nettoverschuldung in Relation zum Immobilienvermögen (Loan to Value/LTV) lag zum Jahresende mit 37,7 Prozent auf dem niedrigsten Niveau aller Jahresabschlüsse seit dem Börsengang. Dies unterstreicht einmal mehr das niedrige Risikoprofil der LEG und lässt weiterhin Spielraum für die Finanzierung zukünftigen Portfoliowachstums.



Höhere Dividende vorgeschlagen

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 eine weiter steigende Dividende von 3,60 Euro (Vorjahr 3,53 Euro) pro Aktie vor. Aufgrund der deutlich höheren Aktienanzahl infolge der im Oktober 2019 erfolgten vorzeitigen Wandlung der Wandelanleihe 2014/2021 steigt somit der geplante Ausschüttungsbetrag um 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Prognose bestätigt

Für 2020 erwartet das Unternehmen einschließlich der geplanten positiven Effekte aus den gesicherten Akquisitionen und Refinanzierungsmaßnahmen einen FFO I in der Bandbreite von 370 bis 380 Millionen Euro. Dies entspricht – bezogen auf den Mittelwert der Bandbreite – einer Steigerung von 9,8 Prozent gegenüber dem im Geschäftsjahr 2019 erzielten FFO.