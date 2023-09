LEG und Soeffing gründen JV für Dekarbonisierung

Am 18. September 2023 haben die LEG-Immobilien-Gruppe und die Soeffing Kälte Klima GmbH das Unternehmen Dekarbo gegründet. Das Joint Venture verbindet wohnungswirtschaftliches Know-how und handwerkliche Expertise im Bereich Klima- und Wärmetechnik.

Die Dekarbo bietet eine Gesamtlösung bestehend aus einer Luft-Luft-Wärmepumpeninstallation inklusive Warmwasserlösung und anschließender Anlagenbetreuung über den gesamten Lebenszyklus je Wohnung. Dazu werden moderne, hocheffiziente und klimaschonende Geräte von Mitsubishi Electric eingesetzt. Mit ihnen ist Heizen in der kalten Jahreszeit und gleichzeitig Kühlen in den Sommermonaten möglich – ein großer Vorteil für die Mieter angesichts der aktuellen Klimaveränderungen. Die direkte Wärmeübertragung ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad der LLWP, selbst bei weniger gedämmten Gebäuden. Die Energieeffizienz steigt in diesen Gebäuden durch Nutzung der Geräte von G auf C und – in Verbindung mit grünem Strom – können die CO2-Emissionen sogar auf null gesenkt werden. Die LEG hat die Technik bereits in mehreren Pilotprojekten getestet. Für die Mieter erfolgt die Umstellung warmmietenneutral.



Das Gemeinschaftsunternehmen wird den Prozess zum Umrüsten der Wohnungen in mehreren Hundert Wohnungen der LEG optimieren, durch Nutzung digitaler Lösungen skalierbar machen und diese Lösung dem breiten Markt anbieten.