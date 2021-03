LEG steigert FFO um 12,3 Prozent

Der Wohnungskonzern schließt das Geschäftsjahr 2020 trotz der erheblichen pandemiebedingten Einschränkungen erfolgreich ab: Das Ergebnis liegt oberhalb Prognose. Der FFO I steigt um 12,3 Prozent auf rund 383 Millionen Euro. Auf der HV soll eine Dividende in Höhe von 3,78 Euro vorgeschlagen werden.

.

Die positive Geschäftsentwicklung der LEG Immobilien AG setzte sich trotz der erheblichen pandemiebedingten Einschränkungen im Geschäftsjahr 2020 fort. Wesentliche Treiber für den Gewinnzuwachs waren der Anstieg der Nettokaltmieten durch Zukäufe und maßvolles Miet-wachstum, eine deutlich verbesserte Vermietungsquote, eine erneut reduzierte Verwaltungskostenquote und eine weitere Reduktion der durchschnittlichen Finanzierungskosten. Erfreulich entwickelt hat sich auch das Geschäft mit Zusatzdienstleistungen, unter anderem durch den Erwerb eines erfahrenen Projektsteuerers im Bereich der Leerwohnungssanierung.



„In einem herausfordernden Umfeld haben wir 2020 ein starkes Ergebnis erzielt. Wir haben unsere finanziellen und operativen Zielvorgaben trotz Mietverzicht und pandemiebedingten Einschränkungen übertroffen. Negative Auswirkungen von Covid-19 konnten wir durch unser hervorragende operative Arbeit und unsere erfolgreiche Ankaufstrategie mehr als ausgleichen. Besonders freut mich, dass die LEG-Wohnungen bis auf Leerstände durch Mieterwechsel derzeit voll vermietet sind. Das zeigt, dass wir unseren Kunden auch in Krisenzeiten ein gutes, bezahlbares und sicheres Zuhause bieten – und damit genau das Produkt zur Verfügung stellen, das unsere Gesellschaft in besonderem Maße benötigt.“, erläutert Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG.



FFO I legt kräftig zu

Die Funds from Operations (FFO I) als wesentliche finanzielle Kennzahl des Unternehmens stiegen aufgrund der eingangs genannten Treiber im Geschäftsjahr 2020 deutlich um 12,3 Prozent auf 383,2 Millionen Euro (GJ 2019: 341,3 Millionen Euro).



Die EBITDA-Marge konnte auf 74,4 Prozent (Vorjahr 72,8 Prozent) deutlich ausgeweitet werden. Damit gehört die LEG in puncto Profitabilität unverändert zu den führenden Anbietern im deutschen Wohnungssektor.



Die Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche legte im Berichtszeitraum um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das im Marktvergleich moderate Mietwachstum ist dabei wesentlich durch den freiwilligen zeitweisen Verzicht auf Mieterhöhungen sowie die Verlangsamung von Modernisierungsmaßnahmen geprägt. Die Miete pro Quadratmeter für eine LEG-Wohnung liegt durchschnittlich bei 5,96 Euro (l-f-l). Damit fokussiert die LEG eindeutig auf das Segment „bezahlbares Wohnen“ für Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen.



Der Leerstand auf vergleichbarer Fläche sank im Jahresvergleich wesentlich um 30 Basispunkte auf 2,6 Prozent (l-f-l) und liegt damit im Bereich des strukturell bedingten Leerstandes durch Mieterwechsel.



Dividendenvorschlag in Höhe von 3,78 Euro

Für das Geschäftsjahr 2020 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 27. Mai 2021 eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie vorschlagen. Pro Aktie erhöht sich die Dividende damit um 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bezogen auf den Jahresschlusskurs 2020 ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,0 Prozent.



Weiterer deutlicher Anstieg von NTA und NAV

Mit dem NTA (Net Tangible Assets Value) weist das Unternehmen zukünftig den Nettovermögenswert seiner Immobilien aus und ersetzt den bisher berichteten NAV (Net Asset Value). Der NTA schließt im Vergleich zum NAV immaterielle Vermögenswerte und Goodwill nicht mit ein. Der NTA erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 16,5 Prozent auf 122,43 Euro je Aktie. Der bereinigte NAV pro Aktie erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 16,4 Prozent auf 122,65 Euro.



Der durchschnittliche Wert des Wohnungsportfolios (inkl. Ankäufen) lag zum 31. Dezember 2020 bei 1.503 Euro/m² (31. Dezember 2019: 1.353 Euro/m²). Die Bruttomietrendite des Portfolios betrug demnach 4,7 Prozent. Aufgrund der positiven operativen Performance und der weiterhin hohen Nachfrage nach deutschen Wohnimmobilien wird auch 2021 mit einem Anstieg des Nettovermögenswerts NTA gerechnet.



Externes Wachstum nochmals beschleunigt

Die LEG beabsichtig ihre Marktanteile in NRW kontinuierlich weiter zu stärken und zusätzlich gezielt ihre Bestände jenseits der NRW-Landesgrenzen in weiteren westdeutschen Bundesländern mit ähnlichen Strukturen auszubauen. Im Geschäftsjahr 2020 war das Unternehmen hierbei sehr erfolgreich. Mit dem Ankauf von insgesamt 9.535 Einheiten, davon fast 8.300 außerhalb Nordrhein-Westfalens, hat die LEG ihr Wachstumstempo 2020 nochmals beschleunigt. Aufgrund von Einheiten, deren Erwerb bereits 2019 vertraglich vereinbart wurde, die jedoch erst 2020 in den Besitz der LEG übergegangen sind, stieg die Zahl der LEG-Wohnungen 2020 insgesamt sogar um rund 10.500 auf 144.530 Einheiten. Der Anteil der Wohneinheiten außerhalb Nordrhein-Westfalens ist von 3 Prozent Ende 2019 auf 8 Prozent Ende 2020 gestiegen. Wie bereits 2020 hat sich das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr erneut den Ankauf von rund 7.000 Wohnungen vorgenommen.



Spielraum für weiteres Wachstum

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 wiesen die Verbindlichkeiten der LEG eine durchschnittliche Restlaufzeit von 7,4 Jahren auf. Die durchschnittlichen Zinskosten lagen bei 1,33 Prozent und damit nochmals unter denen des Vorjahres. Ausschlaggebend war unter anderem die erfolgreiche Platzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 550 Millionen Euro am 24. Juni 2020 mit 0,4 Prozent Kupon bei acht Jahren Laufzeit. Die Emission diente zusammen mit der am gleichen Tag durchgeführten, ebenfalls mehrfach überzeichneten Kapitalerhöhung im Volumen von 273 Millionen Euro vor allem der Finanzierung des deutlichen Portfoliowachstums. Die Nettoverschuldung in Relation zum Immobilien-vermögen (Loan to Value/LTV) betrug zum Jahresende 37,6 Prozent. Die strategische Zielvorgabe liegt für den LTV bei weniger als 43 Prozent. Die Zinssicherungsquote bewegt sich auf weiterhin hohem Niveau von 92,5 Prozent. Das niedrige Risikoprofil der LEG lässt unverändert Spielraum für die Finanzierung zukünftigen Portfoliowachstums.



Ausblick für 2021 bekräftigt

Zu den Aussichten für das neue Geschäftsjahr sagt CEO Lars von Lackum: „Für 2021 erwarten wir ein robustes operatives Geschäft und weiteres Wachstum. Jenseits unserer finanziellen Ziele werden wir unser soziales Engagement und unsere Klimaziele ungebremst weiterverfolgen. Dafür stehen exemplarisch unsere erfolgreiche Stiftungsarbeit und unsere umfangreiche Modernisierungsoffensive.“



In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Auswirkungen erwartet das Unternehmen für 2021 einen FFO I in der Bandbreite von 410 bis 420 Millionen Euro. Effekte aus weiteren möglichen Portfolioan- und -verkäufen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Dies entspricht – bezogen auf den Mittelwert der Bandbreite – einer Steigerung von rund 8,3 Prozent gegenüber dem im Geschäftsjahr 2020 erzielten FFO.