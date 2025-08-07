LEG steigert AFFO um 15 Prozent und erhöht Jahresziel

Die LEG Immobilien SE hat im ersten Halbjahr 2025 ein gutes Ergebnis erzielt und ihre Prognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Der AFFO legte um über 15 Prozent auf 126,6 Mio. Euro zu. Auch der FFO I zeigt mit rund 241 Mio. Euro eine deutliche Erholung. Für das Gesamtjahr erwartet LEG nun bis zu 225 Mio. Euro AFFO – etwa 10 Prozent mehr als 2024.

„Ich bin mit unserem Halbjahresergebnis sehr zufrieden und stolz auf das, was das LEG-Team geleistet hat. Neben der sehr guten Performance im Stammgeschäft liefern auch die neu integrierten Bestände der BCP bereits einen Beitrag zum Unternehmenserfolg, und zwar deutlich früher als erwartet. Unsere cash-orientierte Ertragskennzahl, der AFFO, konnte erneut deutlich zulegen, sodass wir für das Gesamtjahr nun die obere Hälfte unseres ursprünglichen Zielkorridors und damit ein Wachstum des AFFO von circa 10 Prozent ansteuern. Der FFO I erreicht erstmals wieder Vorkrisenniveau und dürfte im Gesamtjahr 2025 um etwa 5 Prozent steigen. Dies unterstreicht erneut das exzellente Zyklusmanagement der LEG. Die nachhaltige Erholung an den Immobilienmärkten schlägt sich zudem in einer Aufwertung des Wohnungsbestands von 1,2 Prozent nieder“, sagt LEG-Chef Lars von Lackum.



Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch. Die Ist-Miete auf vergleichbarer Fläche erhöhte sich im frei finanzierten Bereich um 3,7 %, über den Gesamtbestand um 3,2 %. Für das Gesamtjahr erwartet LEG eine Mietsteigerung von 3,4 bis 3,6 % (like for like).



Die durchschnittliche Kaltmiete beträgt derzeit 6,93 Euro/m² bzw. etwa 450 Euro für eine durchschnittliche LEG-Wohnung mit 65 m². Der Leerstand auf vergleichbarer Fläche sank im Jahresvergleich auf 2,4 %.



Der AFFO stieg um 15,4 % auf 126,6 Mio. Euro (H1/2024: 109,7 Mio. Euro). Der Zuwachs resultiert insbesondere aus der zügigen Integration der BCP-Bestände, dem Mietwachstum sowie dem Ausbau zusätzlicher Serviceleistungen.



Der FFO I – wieder stärker im Fokus – kletterte um 10,7 % auf 241,2 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein FFO I von 470 bis 490 Mio. Euro erwartet – das entspricht etwa dem Vorkrisenniveau von 2022.



Die Gesamtinvestitionen legten um 7,1 % auf 16,51 Euro/m² zu (H1/2024: 15,41 Euro/m²). Für das Gesamtjahr ist eine weitere Steigerung auf mindestens 35 Euro/m² geplant.



Auch der Marktwert des Portfolios entwickelt sich positiv: Die turnusmäßige Bewertung per 30. Juni 2025 ergab ein Plus von 1,2 %, der EPRA-NTA je Aktie stieg auf 130,87 Euro (+3,9 % seit Jahresbeginn).



Die Bruttorendite des Immobilienbestands lag bei 4,9 % – weiterhin deutlich über dem Niveau risikofreier Bundesanleihen. Die LEG setzt ihr Verkaufsprogramm fort: Bislang wurden 1.800 Einheiten im Wert von 143 Mio. Euro veräußert, insgesamt sollen es rund 5.000 Einheiten werden.



Die durchschnittlichen Finanzierungskosten beliefen sich auf 1,54 %, bei einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Der Loan to Value (LTV) reduzierte sich leicht auf 47,6 %. Mittelfristig strebt LEG weiterhin eine Senkung auf maximal 45 % an.



Trotz positiver Marktentwicklung sieht LEG regulatorische Herausforderungen: Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 könnte das Mietsteigerungspotenzial um rund 15 Basispunkte begrenzen. Positiv bewertet das Unternehmen hingegen die geplante Anpassung der Energieeffizienzstandards sowie neue Bürgschaftsmodelle zur Förderung von Wohneigentum.



Ausblick

Vor dem Hintergrund der guten fundamentalen Entwicklung im Kerngeschäft präzisiert die LEG die Jahresprognose für den AFFO und geht nun davon aus, die obere Hälfte der bisher vorgesehenen Bandbreite zu erreichen. Der Zielkorridor liegt damit nun bei 215 bis 225 Millionen Euro. Effekte aus möglichen zukünftigen Portfolioan- und -verkäufen sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Damit würde der AFFO gegenüber 2024 um rund 10 Prozent zulegen – bezogen auf den Mittelwert der präzisierten AFFO-Prognose für 2025.



Des Weiteren hebt das Unternehmen den 2025er-Ausblick für die EBITDA-Marge von bisher 76 auf 77 Prozent an. Die EBITDA-Marge gibt Hinweise auf die operative Exzellenz der LEG und profitiert von der zügigen Integration der BCP-Bestände und der erfreulichen Performance der Zusatzservices. Die Entwicklung aller weiteren Kennzahlen liegt im Plan.



Für das laufende Geschäftsjahr 2025 geht die LEG davon aus, einen FFO I in der Bandbreite von 470 bis 490 Millionen Euro zu erreichen. Das entspricht in etwa dem Rekordniveau des letzten Vorkrisenjahres 2022 und bedeutet ein Plus von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.