LEG modernisiert für 4,55 Millionen Euro ihre Wohnungen in Köln

Das Wohnungsunternehmen LEG entwickelt seine Wohnungsbestände kontinuierlich weiter und setzt daher verstärkt auf Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie auf energetische Ertüchtigung. 2017 steigert die LEG ihre Investitionen auf insgesamt 204 Millionen Euro – im Vorjahr waren es insgesamt 149 Millionen Euro. Somit fließen in diesem Jahr rund 24 Euro (Vorjahr: 18,20 Euro) in jeden Quadratmeter Wohnfläche des Unternehmens.

.

Auch in Köln investiert das Wohnungsunternehmen dieses Jahr 4,55 Millionen Euro in die Modernisierung und Wärmedämmung von 140 Wohnungen. Die 1974 erbauten Gebäude in der Gernsheimer Straße werden unter energetischen Gesichtspunkten weitreichend modernisiert. Die Arbeiten umfassen konkret:

• die neue farbliche Gestaltung der Fassaden mit einem Wärmedämmverbundsystem,

• die Flachdacherneuerung mit wesentlich besserer Wärmedämmung,

• die Kellerdeckendämmung,

• die Balkonsanierung und den Einbau neuer Balkonfensterelemente,

• einen Treppenhausanstrich,

• den Einbau einer modernen Klingel-, Sprech- und Videoanlage

• sowie die Erneuerung der Hauseingangsbereiche.



„Mit diesem nachhaltigen Maßnahmenpaket erreichen wir mehrere Ziele: Wir steigern die Wohnqualität für unsere Mieter spürbar, reduzieren ihre Heizkosten, entwickeln unseren Wohnungsbestand in angemessener Form zukunftsfähig weiter und leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Umwelt. Denn dank der Modernisierungen kann der CO2-Ausstoß in den Häusern deutlich gesenkt werden“, so Olaf Hagedorn, LEG-Niederlassungsleiter Köln. „Als Wohnungseigentümer bieten wir unseren Mietern attraktiven Wohnraum zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zahlt sich aus: Mit einer Mietzeit von über elf Jahren bleiben unsere Mieter der LEG überdurchschnittlich lange treu. Auch Mietverhältnisse von mehreren Jahrzehnten sind bei der LEG keine Seltenheit.“