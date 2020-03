LEG: Mit 10-Punkte-Papier durch die Corona-Krise

Die LEG hat ein 10-Punkte-Papier für die Unterstützung und den Schutz von Mietern und Mitarbeitern während der Corona-Krise vorgestellt. Das Papier beinhaltet neben der Umsetzung zahlreicher Maßnahmen und Initiativen die temporäre Aussetzung von Mieterhöhungen nach §558 BGB. Darüber hinaus ist derzeit keine Anpassung der FFO-Guidance von 370 bis 380 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 vorgesehen.

.

„In Zeiten von Corona ist unser Zuhause der wichtigste Rückzugsort, den wir haben. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden gerade in dieser schweren Krise ein lebenswertes und sicheres Zuhause bieten und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz.“, so Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG.



Inhalt des 10-Punkte-Papiers

1. Safety first – Services möglichst digital

An oberster Stelle stehe „der Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbeiter“, so das Unternehmen. Gleichzeitig möchte die LEG auch in der Krise „den Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten und unseren Kunden einen ordentlichen Servicestandard anbieten“. Dies erfolge aktuell vorwiegend online und telefonisch. Dort, wo sich physische Kontakte nicht vollständig vermeiden lassen, gelten strenge Schutzmaßnahmen.



2. LEG setzt breitflächig Mieterhöhungen aus

Das Unternehmen verzichtet bis auf Weiteres auf Mietanpassungen an die ortsüblichen Vergleichsmieten nach §558 BGB. Ab sofort werden daher vorerst keine Mietanpassungsschreiben mehr verschickt. Damit möchte die LEG „ein Zeichen der Solidarität und gesellschaftlichen Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie setzen und unsere Kunden entlasten“.



3. Wohnen bleiben – keine Kündigungen, keine Räumungen

Es sollen keine Räumungen bewohnter Wohnungen stattfinden – die Beauftragung von Zahlungs- und Räumungsklagen wird grundsätzlich vorerst ausgesetzt. Mit Mietern, die aufgrund der Corona-Krise ihre Miete nicht zahlen können, wird das Unternehmen „Ratenzahlungsvereinbarungen schließen, die aktuell eine Stundung von bis zu sechs Monaten vorsehen“. Im Team Forderungsmanagement wird es ein spezielles Kompetenzteam geben, das sich mit den Fördermöglichkeiten notleidender Mieter, auch vor dem Hintergrund aktueller Maßnahmen der Bundesregierung, auskennt und „unsere betroffenen Kunden gezielt unterstützen wird“. Wichtig sei bei all diesen Punkten, „dass unsere Kunden uns rechtzeitig Bescheid geben, damit wir ihnen möglichst schnell weiterhelfen können. Zudem ermöglichen wir, dass unsere Kunden eigene Kündigungen zurücknehmen können, etwa wenn ein Umzug aktuell nicht möglich ist. Wir möchten, dass alle Menschen ihr Dach über dem Kopf behalten“, so die LEG.



4. Gewerbemieter halten und Kleinunternehmer unterstützen

Kioske, Cafés, Frisöre und Lebensmittelläden beleben Quartiere. Doch gerade kleinen Gewerbetreibenden brechen derzeit die Einnahmen weg. Daher unterstützt die LEG Gewerbemieter mit kulanten Stundungsregelungen und individuellen Entlastungsangeboten.



5. Spezielle Angebote für alle systemrelevanten Helfer

Für alle systemrelevanten Helfer (z.B. Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten und Feuerwehrleute), die „aktuell Leib und Leben zum Wohle unserer gesamten Gesellschaft riskieren und täglich Höchstleistungen erbringen“, hat das Unternehmen ein besonderes Angebot für ein neues Zuhause: Bei Neuanmietung einer LEG-Wohnung für mehr als zwei Jahre – bis 30. September 2022 – erlässt das Unternehmen 20 Prozent der Kaltmiete. Dieses Angebot gelte ab sofort für alle entsprechenden Vertragsabschlüsse innerhalb der nächsten sechs Monate.



6. Wohnung finden – Engagement für Wohnungslose verstärkt

Im Rahmen der Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ bieten die LEG ihren Partnern in der Obdachlosenhilfe (u.a. dem SKF Köln, der Initiative „108 Häuser für Duisburg“, dem Wohnungsamt der Stadt Düsseldorf und dem Netzwerk Wohnen Rhein-Sieg) derzeit verstärkt ihre Unterstützung an, „um die Unterbringung von Menschen in Gemeinschaftsunterkünften möglichst zu vermeiden“. Schon in den vergangenen anderthalb Jahren habe das Unternehmen „über diesen Weg rund 160 Menschen ein neues Dach über dem Kopf anbieten können“.



7. Versorgt bleiben – Nachbarn helfen

Bereits am 16. März hat die LEG rund 25.000 Mieter angeschrieben und sie um Mithilfe bei der Organisation von Nachbarschaftsinitiativen in ihren Wohnhäusern und Quartieren gebeten. Die Nachbarschaftshilfe reicht von der Erledigung kleinerer Besorgungen bis zur Unterstützung berufstätiger Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder. Zudem unterstützen extern beauftragte Promotoren, die sonst Mieterfeste und -events für das Unternehmen organisieren, betagte Mieter in LEG-Seniorenquartieren bei notwendigen Besorgungen.



8. Zuhause wohlfühlen – Ablenkung erlaubt

Kinder und ältere Menschen leiden besonders unter dem Gebot, möglichst wenig Sozialkontakte zu pflegen. Um für ein wenig Abwechslung zu sorgen, hat das Unternehmen „in größeren LEG-Quartieren bisher 100 Freizeitboxen aufgestellt, aus denen die Mieter sich mit Rätselheften, Kinderliteratur oder Malstiften bedienen können“.



9. Neue Stiftung „Dein Zuhause hilft“ mit 1 Million Euro für Corona-Hilfsmaßnahmen

Die neue Stiftung der LEG, die schon die bildungsnahen Inhalte der Freizeitboxen finanziert hat, wird in diesem Jahr Initiativen mit einem Betrag von einer Millionen Euro fördern und damit insbesondere von der Corona-Krise betroffene Mieter und Haushalte unterstützen.



10. Mitarbeiter schützen, Familien unterstützen – Arbeitsflexibilität fördern

In verschiedenen Stufen haben diie LEG den gesamten Geschäftsbetrieb des Unternehmens, mit Ausnahme bestimmter Notfallfunktionen, auf die Arbeit im Home-Office umgestellt. So ermöglicht das Unternehmen „größtmögliche Sicherheit und Flexibilität für unsere Mitarbeiter und ihre Familien“.



Außerdem hat das Unternehmen Mietersprechstunden vorerst ausgesetzt, die Spielplätze des Unternehmens gesperrt, einen Krisenstab zur Bewältigung der Corona-Krise gegründet, eine sog. Hygienetafel im LEG-Intranet mit wichtigen Tipps und Hinweisen veröffentlicht, einen täglichen unternehmensinternen Newsletter zum Thema geschaffen u.v.m.



Gegenüber Investoren betont das Unternehmen, „dass die LEG derzeit unverändert davon ausgeht, 2020 einen FFO I in der Bandbreite von 370 bis 380 Millionen Euro zu erreichen – trotz leichter Einbußen beim operativen Mietwachstum“.