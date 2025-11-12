LEG meldet starkes Quartal

Die LEG Immobilien SE steigert ihren AFFO in den ersten neun Monaten 2025 um 19,3 Prozent und liegt damit voll auf Kurs für ihr Jahresziel. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein weiteres Ergebniswachstum und plant Investitionen von über 35 Euro/m².

.

„Die LEG steht für sichere Einnahmen und kontinuierliches Wachstum in unsicheren Zeiten. Unsere cash-orientierte und disziplinierte Steuerung erweist sich weiterhin als richtig. Mit Investitionen von mehr als 35 Euro je m² investieren wir sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr rund 40 Prozent der Mieteinnahmen in die Qualität unserer Bestände. Mit einem avisierten Ergebniswachstum von 10 Prozent in diesem und weiteren 5 Prozent im kommenden Jahr weisen wir attraktive Zuwächse im aktuellen Zins- und Marktumfeld aus“, sagt Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien SE.



Der AFFO, die zentrale Ergebniskennzahl der LEG, lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 181,3 Millionen Euro – ein Anstieg um 19,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 152,0 Millionen Euro. Der Zuwachs ist vor allem auf die Integration der Bestände der Brack Capital Properties (BCP), das Mietwachstum sowie zusätzliche Services zurückzuführen. Der FFO I erhöhte sich um 12,6 Prozent auf 370,7 Millionen Euro.



Die Nettokaltmiete stieg um 6,8 Prozent auf 687,7 Millionen Euro. Die Ist-Miete legte auf vergleichbarer Fläche im frei finanzierten Segment um 3,6 Prozent zu. Für das Gesamtjahr rechnet LEG mit einem Mietwachstum (like-for-like) von 3,4 bis 3,6 Prozent. Die durchschnittliche Kaltmiete beträgt aktuell 6,99 Euro je m² bzw. rund 450 Euro für eine typische LEG-Wohnung mit 65 m².



Der EPRA-Leerstand (like-for-like) lag mit 2,5 Prozent weiterhin auf niedrigem Niveau. Insgesamt investierte LEG in den ersten drei Quartalen 291,9 Millionen Euro in Instandhaltung und Modernisierung – ein Anstieg um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Zum 30. September 2025 lag der EPRA-NTA pro Aktie bei 131 Euro – ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024. Die Bruttorendite des Portfolios lag bei 4,9 Prozent. Die LEG rechnet für die Neubewertung im zweiten Halbjahr mit einem positiven Bewertungseffekt zwischen 1,5 und 2,0 Prozent.



Bis Ende September hatte LEG 2.200 Wohnungen für rund 190 Millionen Euro verkauft. Weitere signifikante Verkäufe werden für das vierte Quartal erwartet. Das Verkaufsprogramm umfasst 5.000 Einheiten, darunter 1.350 ehemalige BCP-Wohnungen in Ostdeutschland. Verkäufe unter Buchwert sind nicht vorgesehen.



Die durchschnittlichen Finanzierungskosten beliefen sich zum Stichtag auf 1,59 Prozent bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,6 Jahren. Der LTV (Loan to Value) lag bei 48,3 Prozent. Ziel ist es, diesen bis 2026 auf etwa 45 Prozent zu senken. Dank hoher Liquidität, gesicherter Finanzierung und Verkaufserlösen sind sämtliche Fälligkeiten bis Ende 2026 gedeckt. Die nächste Anleihefälligkeit betrifft eine Tranche über 500 Millionen Euro im November 2027.



Die serielle Sanierung des Projekts RENOWATE wurde von der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit dem Titel „KlimaQuartier.NRW 2025“ ausgezeichnet. Zudem zählt LEG laut der Studie „Deutschlands beste Ausbilder“ auch 2025 zu den Top-Ausbildern in Westdeutschland – bereits zum siebten Mal in Folge mit 5-Sterne-Bewertung.



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet LEG einen AFFO zwischen 215 und 225 Millionen Euro – ein Wachstum von rund 10 Prozent gegenüber 2024. Für 2026 geht das Unternehmen von einem AFFO zwischen 220 und 240 Millionen Euro aus – einem weiteren Plus von rund 5 Prozent. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert: LEG beabsichtigt, 100 Prozent des AFFO sowie Teile der Nettoerlöse aus Immobilienverkäufen auszuschütten.



Auch die Mieten sollen weiter steigen. Für 2026 erwartet LEG ein Mietwachstum zwischen 3,8 und 4,0 Prozent. Ab 2027 wird weiteres Wachstum erwartet, da viele geförderte Wohnungen aus der Bindung fallen.