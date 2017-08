LEG kündigt die Ausgabe einer Wandelanleihe von 400 Mio. Euro an

Die LEG Immobilien AG hat heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2025 und einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. Euro zu begeben. Die Wandelschuldverschreibungen sind in neue beziehungsweise bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien der LEG wandelbar. Die Bezugsrechte der Aktionäre der LEG sind ausgeschlossen.

.

Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtigt die LEG die langfristige Finanzierung der kürzlich durchgeführten und unterzeichneten Akquisitionen sowie die Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke.



Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 8 Jahren und werden zu 100 % ihres Nennbetrages in Höhe von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung begeben und, sofern sie nicht vorab gewandelt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, zurückgezahlt. Der Kupon der Wandelschuldverschreibungen wird zwischen 0,125 % und 0,875 % per annum liegen und halbjährlich nachträglich zahlbar sein. Die Wandlungsprämie wird 45 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel während des Zeitraums von Beginn des Angebots bis zur endgültigen Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen festgesetzt. Die Preisfestsetzung wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens ermittelt, die Lieferung gegen Zahlung (Valuta) findet voraussichtlich am oder um den 1. September 2017 statt.



Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen ist die LEG berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) jederzeit (i) am oder nach dem 22. September 2022 zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises übersteigt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrages der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.



LEG beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb eines Monats nach Valuta zu veranlassen. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas und Goldman Sachs International werden die Begebung der Wandelanleihe als Joint Global Coordinators und, zusammen mit Deutsche Bank als Joint Bookrunners begleiten.