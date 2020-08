LEG, KAT18-Mieter und Stadt Köln feiern Einigung

Die Freude und Erleichterung über das Erreichte stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben, denn die Einigung über die weitere sozio-kulturelle Nutzung des Objekts am Kartäuserwall 18 in der Kölner Südstadt glich über weite Strecken einem Kraftakt. Nach monatelangen Verhandlungen konnte schließlich zwischen allen Beteiligten ein Konsens gefunden werden, sodass sich am Freitag um 18.00 Uhr alle Akteure zusammenfanden und die Mietverträge unterzeichneten.

